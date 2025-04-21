У православных началась Светлая седмица! Узнали о необычной силе колокольного звона
Светлая седмица – время, наполненное радостью, искренними молитвами и верой в лучшее будущее. Эти дни еще называют Звонильной неделей. Это единственное время в году, когда колокольный звон может раздаваться не в богослужебное время. В некоторых храмах колокольни будут открыты для простых прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Подробнее о древней традиции и необычной силе колокольного звона – репортаж Алины Мычко.
Христос Воскрес! – возвещает радостный колокольный звон. Символ Божественной победы над смертью. Когда появилась традиция Звонильной недели, сказать сложно. В церковных уставах она упоминается как «народный обычай». На белорусской земле он живет уже более 20 лет.
Людмила Филипчик, звонарь:
Когда я звоню в колокола, я получаю заряд такой энергии, доброты, чистоты. Ну и, своего рода, это молитва тоже к Господу.
Отец Николай, председатель Братства звонарей во имя святого Павлина Милостивого:
Началась уже Звонильная неделя, когда мы на Пасху собираемся и делимся радостью о воскрешенном Христе на всех приходах, где есть колокольни и те, кто хочет поделиться радостью со всеми окружающими. У нас есть Братство звонарей. После окончания учебного училища по звону люди входят в наше братство. По благословению Владыки Митрополита у нас происходят все эти звоны и размещение происходит на сайте нашей епархии.
«В Светлую седмицу кто не звонарь?» – гласит народная поговорка. Исполнить свою колокольную молитву на этой неделе может любой желающий. Каждый год сотни человек приходят, чтобы прозвонить в колокол и объявить благую весть о Воскресении Спасителя. Некоторые перед этим проходят специальное обучение. Диплом звонаря недавно получила и Татьяна Корнелюк. В эту профессию пришла из спорта – и ни разу не пожалела. С колокольным звоном у женщины связана своя особая история.
Татьяна Корнелюк, звонарь:
Колокольный звон мне нравился с детства. Я не знаю почему, я останавливалась, когда слышала, мне хотелось напитаться этим. Как я пришла в школу звонарей? Это просто чудо, какое-то проведение. Мои друзья говорили, может быть, тебе заняться звоном? Хотя у меня нет музыкального образования. И я подумала, почему бы и нет?
Подробности в видео.