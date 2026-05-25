Определились участники плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Брестский «Строитель» выиграл регулярный чемпионат и с первого места шагнул в плей-офф национального первенства по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самый титулованный клуб страны и действующий обладатель трофея набрал 55 очков в 20 матчах и расположился на вершине турнирной таблицы. На 8 баллов отстал клуб «Минск». Таким образом, в полуфинале «южане» сыграют с командой СДЮШОР «Минск-РЦОП», а столичная дружина будет соперничать с «Гомелем». Серии продлятся до двух побед. Поединки одной второй пройдут 28 и 30 мая, а также в первый день лета при необходимости.