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Определились участники плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве

25 мая 2026 20:22
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Брестский «Строитель» выиграл регулярный чемпионат и с первого места шагнул в плей-офф национального первенства по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Самый титулованный клуб страны и действующий обладатель трофея набрал 55 очков в 20 матчах и расположился на вершине турнирной таблицы. На 8 баллов отстал клуб «Минск». Таким образом, в полуфинале «южане» сыграют с командой СДЮШОР «Минск-РЦОП», а столичная дружина будет соперничать с «Гомелем». Серии продлятся до двух побед. Поединки одной второй пройдут 28 и 30 мая, а также в первый день лета при необходимости.

# Спортивные соревнования

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