О ситуации в стране, соцподдержке и перспективах экономики. Главное о визите Александра Лукашенко на «Гомсельмаш»

Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Сейчас на предприятии собирают передовые модели востребованной техники, разрабатываются новые поколения машин, которые позволили бы выйти на рынки высоких мощностей. В будущем не исключена и комплексная модернизация завода. Насколько оправдана оказалась ставка на промышленность, расскажет Евгений Пустовой.

«Гомсельмаш» – это детище современной Беларуси. Вместе с урожайностью зерновых росла производительность завода и самой техники «Полесье». Для флагмана региона этот год юбилейный, да и развитие предприятия на личном контроле Президента. Поэтому Александр Лукашенко не мог не приехать – поблагодарить, узнать о перспективах.

Президент стоял у истоков создания завода. Коллектив оценил и на нынешних выборах поддержал курс на развитие. Агитировали за Беларусь – после работы. Александр Лукашенко: столкнулся с тем, что хлеб убрать нечем. И тогда приняли решение – будем делать свой комбайн Евгений Пустовой, корреспондент:

Когда за штурвалом профессионал, проблемы не помеха. На заводы пришла плеяда успешных менеджеров. Даже в сложный для экспорта ковидный год склады разгрузили на треть. Об этом Президенту доложили во время знакомства с новинками техники.

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Александр Григорьевич, с момента назначения меня на должность, с 1 апреля 2019 года по 1 ноября 2020-го снизили остатки в 3,2 раза. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хорошо информирован, потому что меня очень беспокоила ситуация на «Гомсельмаше». И в этом плане ты, конечно, молодец, что сократил больше, чем в три раза. Это здорово! Продал продукцию. Александр Новиков:

Что касается работы по экспорту, за 10 месяцев 2020 года по отношению к соответствующему периоду 2019-го темп роста составил 118,4 %. И поступление денежных средств от экспорта увеличили в 11,6 раза.

Александр Лукашенко:

Тоже молодец. Что тут скажешь? Не только продал больше комбайнов и прочего, но и денег больше получил. Это самое главное. Александр Новиков:

Прибыль от реализации – 48 миллионов, рентабельность труда – 6,3 %. Снижение затрат, которым мы постоянно занимаемся, – минус 1,7 %. Средняя заработная плата – 1074 рубля, на которую мы выходим по концу года. По окончании 2020 года мы ожидаем производство 1830 единиц техники и реализацию – 2250. Александр Лукашенко: не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то

Чтобы рабочие чувствовали себя не инструментом, а заводским коллективом, поддерживают социальную сферу. База создана еще при Союзе, но функционирует именно благодаря нынешним денежным вливаниям.

Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:

«Гомсельмаш» содержит социальную сферу. Это Дворец культуры «Гомсельмаш», спортивно-оздоровительный комплекс, санаторий «Машиностроитель». Достаточно большое вливание денежных средств на работающих «Гомсельмаша» и на проживающих жителей микрорайона гомсельмашевского. К примеру, в спортивной школе, учредителем которой является профсоюзный комитет, занимаются 600 детей, проживающих в микрорайоне гомсельмашевском. В санатории «Машиностроитель» работники «Гомсельмаша» могут оздоравливаться за 15 % от стоимости путевки. В бассейне «Нептун» у нас сегодня за приобретенные абонементы профсоюзным комитетом занимаются 600 работников «Гомсельмаша». Все на бесплатной фактически основе. Евгений Пустовой, корреспондент:

Кстати, IT-отрасль приносит прибыль стране не больше, чем АПК. Ну а без собственных комбайнов разве смогли бы осилить такую щедрую ниву? Хотя комбайны – не спорткары, а зерновые поля – не скоростные треки, но этой технике необходимо и угнаться за новыми технологиями, и зерно убрать без потерь. Гомельские умельцы освоили выпуск более 20 серийных моделей комбайнов. И это только серийные. Умеют удивлять, несмотря на свой 90-летний возраст.

Например, в прошлый раз главе государства показывали вот этот газомоторный комбайн (работает на природном газу), сейчас место для новинки занимает уже новая модель – самоходный комбайн.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

Когда мы запускали в прошлом году, люди немного не хотели идти. Но на сегодня мы 20 дали, и еще просят. На следующий год заказали 10, потому что нужно развивать доставку топлива. Мы заправляем их прямо на поле.

В конструкторском бюро воплощают самые смелые идеи. Президенту показывают новинки – пока на слайдах. В перспективе – техника 7-10-го поколений. Даже комбинированный комбайн-трактор. МС-450 должен заменить аграриям сразу несколько агрегатов.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

В течение 5-7 лет мы стараемся выдать либо новую продукцию, либо усовершенствовать значительно те образцы техники, которые мы раньше поставили, которые хорошо аграрии знают. Наша задача, конечно, во-первых, сделать комфортабельными условия работы; во-вторых, максимально упростить работу механизаторов, то есть отдать новым технологиям многие процессы, которые раньше оператор делал вручную.

Только до конца года уже есть предзаказ на 300 новых машин. А в 2021-м на «Гомсельмаше» придется без малого столько же комбайнов производить ежемесячно. Необходимо насытить рынок. Портфель заказов уже сформирован, надо выполнять. «Гомсельмаш» тянет за собой и другие предприятия, которые в прошлом были убыточными.

Александр Лукашенко:

Наверное, наши протестуны уже бы давно их спихнули, продали и так далее, но вы их подняли, вытащили. Вот, смотри, Завод литья и нормалей, «Лидагропроммаш» – тяжелые были предприятия. Вот он их взял на прицеп и вытащил. С другой стороны, ему и новые предприятия не надо строить, и они ему пригодились. Это я к чему говорю? Этих людей надо сильно поощрить. Надо внести в правительство предложения, как мы их поддержим. И не только орденами и медалями. Надо посмотреть. Ты же недавно с БелАЗа пришел, на БелАЗе у тебя доля хорошая. Молодцы, это очень ценно. Александр Лукашенко на «Гомсельмаше»: хочу, чтобы все понимали, что государство плечо подставит, но когда-то долги надо отдавать Да, где-то небольшая избыточность есть численности. Слушайте, люди уходят на пенсию, просто кто-то увольняется, переходит на другие предприятия. Надо естественным образом сокращаться, нельзя выкидывать людей на улицу.