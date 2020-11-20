«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Хорошее всегда не так четко видится, как грязь. Что бы кто не говорил и какими словами не пытался задеть, руки у Президента от этого не опустятся. Политика очень проста: на первом месте – люди и забота о них. О демографии Александр Лукашенко говорит очень часто. А чтобы нас становилось все больше и больше, со стороны государства – максимум усилий. И главный винтик в этом направлении – поддержка. Продолжает свою работу программа семейного капитала. А сегодня, 20 ноября, было озвучено, что сделать ее есть идея постоянной. А вот вопрос от многодетной мамы Александру Лукашенко: а сократят ли рабочий день?

Ирина Гракун, работник ОАО «Гомсельмаш»:

Читали в прессе, что хотят для многодетных мам ввести поправки в Трудовой кодекс: сократить с 8 часов рабочего дня на 7-часовой рабочий день. Как вы на это смотрите?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я был инициатором поддержки многодетных мам, многодетных семей, потому что самая большая проблема для нас сегодня – это не «Гомсельмаш» и даже не ковид, пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим. Самая большая проблема – это население. Если бы у нас в семьях, в каждой семье было по три человека, у нас бы был прирост. А 4-5 – это вообще классно. Поэтому я был сторонником того, чтобы поддержать многодетных. И вы знаете, что за третьего ребенка – 10 тысяч долларов. С 18 лет берите эти деньги. Походили – «Александр Григорьевич, надо нам раньше, вот бы эти деньги...» Я знаю, растратят эти деньги. Так хоть ребенку будет поддержка: образование получить, на жилье, лечение и так далее. Начали просить. Я принял решение: на жилье, на образование и на лечение. На лечение – всего 4 % – тех, кто взял, 25 % где-то – на образование, остальное – на жилье.