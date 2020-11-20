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«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных

20 ноября 2020 19:10
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Хорошее всегда не так четко видится, как грязь. Что бы кто не говорил и какими словами не пытался задеть, руки у Президента от этого не опустятся. Политика очень проста: на первом месте – люди и забота о них.

О демографии Александр Лукашенко говорит очень часто. А чтобы нас становилось все больше и больше, со стороны государства – максимум усилий. И главный винтик в этом направлении – поддержка.

Продолжает свою работу программа семейного капитала. А сегодня, 20 ноября, было озвучено, что сделать ее есть идея постоянной.

А вот вопрос от многодетной мамы Александру Лукашенко: а сократят ли рабочий день?

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных-4

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных-6

Ирина Гракун, работник ОАО «Гомсельмаш»:
Читали в прессе, что хотят для многодетных мам ввести поправки в Трудовой кодекс: сократить с 8 часов рабочего дня на 7-часовой рабочий день. Как вы на это смотрите?

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я был инициатором поддержки многодетных мам, многодетных семей, потому что самая большая проблема для нас сегодня – это не «Гомсельмаш» и даже не ковид, пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим. Самая большая проблема это население. Если бы у нас в семьях, в каждой семье было по три человека, у нас бы был прирост. А 4-5 – это вообще классно. Поэтому я был сторонником того, чтобы поддержать многодетных. И вы знаете, что за третьего ребенка – 10 тысяч долларов. С 18 лет берите эти деньги.

Походили – «Александр Григорьевич, надо нам раньше, вот бы эти деньги...» Я знаю, растратят эти деньги. Так хоть ребенку будет поддержка: образование получить, на жилье, лечение и так далее. Начали просить. Я принял решение: на жилье, на образование и на лечение. На лечение – всего 4 % – тех, кто взял, 25 % где-то – на образование, остальное – на жилье.

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных-12

Эта программа была рассчитана на четыре года, первая программа. Прошли четыре года – посмотрел: думаю, ладно, все равно надо, чтобы рожали. Продлили ее, и я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги по 10 тысяч долларов на каждого ребеночка после рождения двух детей. Потому что это главное. Не будет детей не будет рабочих и никакое образование не надо, никакие компетенции.

Сейчас поставлена задача правительству – в комплексе рассмотреть многодетность.

«Я думаю, это останется навсегда. Рожайте, ради бога». Александр Лукашенко о семейном капитале и поддержке многодетных-15

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Ирина Гракун # Фотофакт

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