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Лукашенко: «Надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины»

24 ноября 2022 13:03
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Несмотря на то, что ситуация в Украине не являлась основной темой на саммите, об этом также шла речь на встрече лидеров стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины»-1

В частности, Президент Беларуси в очередной раз призвал к переговорам с целью прекращения кровопролития. Хотя официальный Минск и раньше, причем не единожды предупреждал об опасной эскалации военно-политической ситуации в европейском регионе. Но опасения услышаны не были. Как итог – трагические события в Украине, которые вовлекают, словно в воронку, все больше стран. Украинский вопрос попросили прокомментировать нашего Президента российские журналисты.  

Лукашенко: «Надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей… Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться.  

Лукашенко: «Надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины»-7

В средствах массовой информации в последнее время обсуждается тезис – якобы дальнейшее существование ОДКБ зависит от результата российской спецоперации в Украине. По мнению нашего Президента, будущее организации в первую очередь зависит от единства стран-участниц. А Беларусь, в свою очередь, приложит максимум усилий, чтобы ее инициативы способствовали развитию ОДКБ и пошли на пользу всем государствам-партнерам.  

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фотофакт

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