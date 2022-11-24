Лукашенко: «Надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины»

Несмотря на то, что ситуация в Украине не являлась основной темой на саммите, об этом также шла речь на встрече лидеров стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Президент Беларуси в очередной раз призвал к переговорам с целью прекращения кровопролития. Хотя официальный Минск и раньше, причем не единожды предупреждал об опасной эскалации военно-политической ситуации в европейском регионе. Но опасения услышаны не были. Как итог – трагические события в Украине, которые вовлекают, словно в воронку, все больше стран. Украинский вопрос попросили прокомментировать нашего Президента российские журналисты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей… Тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, восстанавливаться. Надо остановиться, надо это прекратить. Потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться.