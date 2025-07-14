Витебск прощается с фестивалем искусств! Подводим итоги «Славянского базара – 2025»

Главное музыкальное событие лета становится историей. В Витебске прошло торжественное закрытие 34-го «Славянского базара». А финальный аккорд прозвучит сегодня, впереди еще концерт в Летнем амфитеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отмечают организаторы фестиваля, завершение форума автоматически становится началом подготовки к празднику искусства в следующем году. А это будет юбилейный 35-й фестиваль. В этом году форум объединил свыше 6 тысяч участников, представителей 44 стран, сотни ремесленников и уличных артистов. Чем запомнится фестиваль в Витебске, покажут наши корреспонденты.

Финальные аккорды в городе на Двине. Витебск прощается с самым масштабным фестивалем искусств в стране. Сегодня в Летнем амфитеатре пройдет последний концерт в рамках 34-го форума.

Немножечко грустно, потому что праздник очень веселый. Всегда приходим на этот праздник. Очень много гостей в нашем городе. Всегда красочно, ярко.

По-моему, на просторах СНГ такого праздника нет. Это точно. Форуму есть чем удивить. Фестиваль установил новые рекорды. Под сводами василька он объединил поэтов и музыкантов, актеров и циркачей, фокусников и уличных артистов. Всего свыше 6,5 тысячи участников аккредитовались на праздник впервые. Большой отклик получили организаторы и от зрителей. Фестивальную столицу Беларуси посетили более 200 тысяч человек.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Это 44 страны, это как раз таки вся палитра флагштоков нашего «Славянского базара». Это 14 великолепных конкурсантов в детском и 14 во взрослом. Это два больших успеха нашей страны – Гран-при детского и первое место взрослого конкурса. Это дружба наших всех конкурсантов, участников фестиваля, которые в очередной раз всем подтвердили, что надо через искусство идти к миру и взаимопониманию. Событие планетарного масштаба. Онлайн за «Славянским базаром» следили почти во всем мире. И это не просто фигура речи. Жители более 100 стран смотрели трансляции концертов в интернете.

Олег Газманов, народный артист России:

Очень доброжелательная публика. И вся Беларусь, и не только Беларусь, собирается на этот фестиваль. Это так круто вообще. К фестивалю город подготовился основательно. В преддверии праздника особое внимание уделили организации питания. Для гостей было создано более 3 тысяч дополнительных посадочных мест. Работали свыше 30 мобильных точек питания. Разнообразие блюд впечатляло.

Уникальные произведения искусства, изделия ручной работы и эксклюзивные вещи. Порядка 400 ремесленников из Беларуси и России удивляли своим мастерством гостей и жителей Витебска. Аншлаг в Летнем амфитеатре на торжественной церемонии закрытия. Главный зал фестиваля полон зрителей, а за кулисами – россыпь звезд белорусской и российской эстрады.