Страна сплотилась! Спикеры ток-шоу обсудили, как Беларусь справилась с ураганом и его последствиями

Как Могилевская область оправляется после удара стихии? Какие работы ведутся до сих пор и почему беда – лучший индикатор силы народного единства? На площадке ток-шоу «По существу» собрались высокие гости, чтобы обсудить, как ликвидируют последствия ЧП. Какой ущерб стране нанес ураган в Могилеве

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Все последствия этих стихийных бедствий можно разделить на несколько видов. Это прямые убытки – это то, что связано с разрушениями, с разрушением инфраструктуры, зданий. Это пострадавшие автомобили и так далее. Но, естественно, это будут косвенные убытки, которые мы наблюдаем сегодня. Что это такое? На то, чтобы устранить эти последствия, нужны что? Средства, которые где мы возьмем? Из бюджета –это те деньги, которые мы зарабатывали, наши граждане зарабатывали тяжелым трудом. Сегодня эти деньги надо будет использовать для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия непогоды. Почему? Потому что это тоже косвенные убытки. Чем медленнее будет восстанавливаться работа предприятий, тем больше мы будем по цепочке все остальные, кто взаимодействует с этим предприятием, они также будут нести определенные потери. То есть смотрите, предприятие не работает или недостаточно восстановлено, оно не выполняет план, а это наше экспортное предприятие, значит, продукцию, которую ждали его потребители, покупатели, эта продукция придет с задержкой. Понятно, что форс-мажор, это все будет учтено. Предприятие, государство не получат эти деньги, которые сегодня нужны, которые должны были войти в экономику. Это нарушение приведет к тому, что убытки, которые мы понесли от урагана, будем считать достаточно долго. Сегодня мы можем говорить о прямых убытках. Алена Сырова, СТВ:

А что касается той же самой древесины? Юлия Абухович:

Сегодня нам сказали, что это древесина низкого качества. Не потому что она была низкого качества изначально, а потому что за счет того, что она была разрушена, она какое-то время, я так понимаю, пролежала еще с прошлого года, она была не убрана. Ее качества, ее сырьевые показатели изменились. И, соответственно, мы не сможем получить тот объем финансовых ресурсов за ее реализацию, продажу, ее использование в дальнейшем производстве, на которое мы рассчитывали. В «Белэнерго» ответили, в чем причина остановки работы «Могилевхимволокно»

Юрий Шмаков, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Обеспечить надежную работу целых коллективов предприятий – это в сравнении, конечно, дешевле, чем вот сегодня «Химволокно» полноценно не может приступить к работе, даже уже после того, как мы многое сделали. И вот я от мэра слышу, он четко отмечает, что электроэнергия была в городе Могилеве уже практически у всех потребителей в 8 утра, кроме «Могилевхимволокно» и части свободной экономической зоны. Алена Сырова:

А с чем это связано? Юрий Шмаков:

С двумя событиями. Это повреждение всех шести линий электропередач от Могилевской ТЭЦ-2. Причем они повредились не от падения деревьев. Они стояли как раз там, где деревьев нет. Мы там предусмотрели эту возможность. Они повредились от ветровой нагрузки. И там же, в этом же коридоре линий, находился токопровод, очень серьезная инженерная конструкция «Могилевхимволокно», и он тоже повредился. Вот эти два события, даже не столько остановка Могилевской ТЭЦ, а сколько повреждения линии электропередачи, вот они и сегодня сдерживает полноценное включение в работу «Могилевхимволокно». В МЧС сравнили работу с обращениями граждан по ЧП в Беларуси и США – отличия в нашу пользу

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Я вам так скажу, что основные работы в части ликвидации чрезвычайной ситуации были выполнены в первые минуты, в тот момент, когда руководители определяли те решения, которые необходимо принимать на начальном этапе для того, чтобы своевременно оказывать помощь. Наши спасатели уже принимали звонки о помощи и реагировали. Кстати, вот Александр Сергеевич сегодня поднял очень хорошую тему – насчет обратной связи с населением. Мы обработали тысячи звонков. А вот возьмите, к примеру, наводнение в Соединенных Штатах Америки, в Техасе, там, где погибло порядка 300 человек. Ведь вот The New York Times писал, две трети звонков даже не были обработаны. У нас все звонки были приняты. Кирилл Казаков:

У них демократия, у нас диктатура, не путайте, это другое. Евгений Барановский:

Это все стадии ликвидации чрезвычайной ситуации. Начиная от получения звонка, своевременного реагирования и перехода к определенным действиям. Но то, о чем вы говорите сейчас, безусловно, это уже полная ликвидация стихийного бедствия, когда вся инфраструктура восстановлена, электроснабжение восстановлено, деревья все разобраны и на текущий момент не представляют опасности для жизни и здоровья человека. Безусловно, это затяжной процесс, мы его контролируем. Кирилл Казаков:

Ожидаете, планируете когда? Чтобы мы поняли, что разобрались, сделали, ничего не угрожает. Евгений Барановский:

У нас основные вопросы уже выполнены. Электроснабжение восстановлено, инфраструктура восстановлена, подъезды восстановлены. Сейчас есть определенные объекты социально-культурного назначения, есть жилые здания, которые пострадали. Это определенный процесс в части восстановления их, восстановления кровли. Самое главное, что есть четкая картина действий, есть конкретный план мероприятий, все эти вопросы будут закрыты. Читайте также: Мэр Могилева рассказал, как быстро устранят все последствия урагана Как дроны помогли в ликвидации последствий урагана в Могилеве – рассказали в «Белэнерго» Курсанты Университета гражданской защиты МЧС направлены на помощь с ликвидацией последствий урагана Молодежь подключилась – сколько ребят из БРСМ вышли помогать?

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь ЦК БРСМ:

Да, действительно, это происходило в день «Славянского базара», как раз накануне ночью произошла стихия. За сутки до этого в Витебской области, тоже мы знаем Городок, населенный пункт пострадал очень сильно. Но вы знаете, у нас ребята самоорганизованы были и внутри области. Руководство областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи входит в штаб по ликвидации ЧС при Могилевском городском исполнительном комитете. Лично под руководством губернатора, председателя Могилевского облсполкома, Анатолия Михайловича Исаченко, происходили уже в 4 часа ночи первые совещания. И, конечно, ребята все с 7 часов утра были уже практически заряжены на помощь, содействие. Здесь та история, когда власть властью, то есть, понятно, прежде всего – восстановить электроснабжение, обеспечить критически важные объекты инфраструктуры бесперебойным запитыванием энергии, воды и так далее. Но граждане, перемещение, тропинки, дорожки, подъездные пути – здесь необходимо было действительно оказать содействие именно руками. И вы очень правильно, Алена, подчеркнули, это тесты для организации, для общественного сектора. На самом деле, вот это экзамен. И видите, сама природа его иногда перед нами ставит. И вот насколько мобилизованы мы, готовы к таким ситуациям, как в моменты стихии, так и в других ситуациях, мы будем действовать. И я хочу, конечно, поблагодарить прежде всего молодых людей, которые откликнулись. У нас порядка 1 670 ребят, которые в первые же часы вышли, помогали. Хочу отметить, что то, что ребята это еще транслировали, у нас работает горячая линия, и с 8:00 до 17:00 жители города Могилева, Могилевского района могут обратиться по горячей линии для того, чтобы пригласить ребят для помощи в ликвидации. Вот одна из гражданок, инвалид второй группы 1952 года рождения, обратилась за помощью убрать дерево, которое находилось на территории участка по Гомельскому шоссе. Ребята тут же выехали, помогли убрать все, что произошло, там парниковые насаждения пострадали. Ну и в то же время, я хочу сказать, ребята самоорганизовываются в районах, помогая местным властям, понимая, что сейчас органы власти сконцентрированы на приоритетных задачах. И, что еще хочется отметить, что уже на протяжении четырех дней прибывают еще ребята с соседних регионов. Сотни человек работают над восстановлением последнего поврежденного участка электросетей