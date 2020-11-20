Александр Лукашенко на «Гомсельмаше»: хочу, чтобы все понимали, что государство плечо подставит, но когда-то долги надо отдавать

Новости Беларуси. Государство подставит плечо предприятиям, которые готовы работать ответственно и продуктивно. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание промышленников во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту 20 ноября доложили о производственно-экономическом и социальном развитии региона. С начала 2020-го отмечается некоторое сокращение валового регионального продукта, однако по итогу года руководство области планирует выйти на 100 %.

Решаемы и проблемы с экспортом. Падение показателей, отметил Президент, общемировая тенденция. Справиться с ней можно только в случае качественной и продуктивной работы промышленности. Примером такого подхода можно считать и «Гомсельмаш», на котором 20 ноября встречали главу государства. За последние полтора года агропромышленному флагману удалось практически в три раза сократить складские запасы, нарастить объемы производства и экспортные поставки.

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»: Нами разработана стратегия развития техники до 2030 года, которая предусматривает улучшение конкурентных преимуществ всей нашей линейки техники и улучшение новых конкурентных качеств. Благодаря тому, что часть этой стратегии мы уже смогли по ряду машин реализовать в этом году, мы имеем такие результаты по реализации машин. Потому что сегодня техника фактически с колес уходит на реализацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это великое дело, вы молодцы просто. Главное, что не на склад, а прямо в руки потребителю. Это правильно.

Некоторые же нам предлагают что, какие перемены и реформы? «Это не надо, продадим». Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартным, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило.

При этом я только хочу заметить (я губернатору говорил), чтобы все понимали, что государство плечо подставит и «Гомсельмашу», и другим, но когда-то долги надо отдавать, я имею в виду денежные. И у вас эта тенденция есть, это хорошо. Конечно, мы будем и дальше поддерживать, никуда же не денешься. Сколько в холдинге, тысяч 12?