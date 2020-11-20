Александр Лукашенко: столкнулся с тем, что хлеб убрать нечем. И тогда приняли решение – будем делать свой комбайн

Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Сейчас вместо примитивных станков – производственные линии, а вместо деревянных хозблоков – просторные цеха. Еще 20 лет назад и урожайность была в два раза меньше, и убирать хлеб было не на чем. Начинали с чистого листа. Евгений Пустовой, корреспондент:

На поле у деревни Чистые Лужи решили создать белорусский комбайн. Время показало: решение Президента было верным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хлеб нечем было убирать, нечем убирать хлеб. «Нива», «Колос», «Дон-1500» – они все уже развалились, рассыпались. И во времена того предыдущего поколения наших протестунов (помните, Шушкевич, Позняк?) ориентация на что была? Все поделим, фермерские хозяйства создадим. Давай делить технику. Технику, колхозы, совхозы разорили, технику поделили. Кто ближе был к власти, тот прихватил там, директора и прочие. Ничего нет.

И столкнулся я с тем, что хлеб убрать нечем. Всего 5 миллионов тонн. 4-5 миллиона производили – нечем убирать. И мы вон там встретились на поле. Я говорю: «Мужики, что будем делать? Надо спасать, хлеб убрать». И вот сейчас мы вспоминали. Там у нас был Василий Севостьянович Леонов министром сельского хозяйства. Сейчас где-то он в оппозиции, в свое время ушел. Мой первый секретарь обкома тогдашний. Может, из-за ревности, что его ученик стал Президентом, а он остался министром.