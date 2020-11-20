Александр Лукашенко: столкнулся с тем, что хлеб убрать нечем. И тогда приняли решение – будем делать свой комбайн
Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».
Сейчас вместо примитивных станков – производственные линии, а вместо деревянных хозблоков – просторные цеха. Еще 20 лет назад и урожайность была в два раза меньше, и убирать хлеб было не на чем. Начинали с чистого листа.
Евгений Пустовой, корреспондент:
На поле у деревни Чистые Лужи решили создать белорусский комбайн. Время показало: решение Президента было верным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хлеб нечем было убирать, нечем убирать хлеб. «Нива», «Колос», «Дон-1500» – они все уже развалились, рассыпались. И во времена того предыдущего поколения наших протестунов (помните, Шушкевич, Позняк?) ориентация на что была? Все поделим, фермерские хозяйства создадим. Давай делить технику. Технику, колхозы, совхозы разорили, технику поделили. Кто ближе был к власти, тот прихватил там, директора и прочие. Ничего нет.
И столкнулся я с тем, что хлеб убрать нечем. Всего 5 миллионов тонн. 4-5 миллиона производили – нечем убирать. И мы вон там встретились на поле. Я говорю: «Мужики, что будем делать? Надо спасать, хлеб убрать».
И вот сейчас мы вспоминали. Там у нас был Василий Севостьянович Леонов министром сельского хозяйства. Сейчас где-то он в оппозиции, в свое время ушел. Мой первый секретарь обкома тогдашний. Может, из-за ревности, что его ученик стал Президентом, а он остался министром.
Помню категорически: «Нет. Александр Григорьевич, нельзя делать нам комбайны». Горбачев десятки лет делал комбайн «Дон-1500», и тот оказался никакой. Я говорю: «А как хлеб убирать?» – «Мы купим в Германии». Я говорю: «А за что купим?» Для того, чтобы купить дорогие комбайны в Германии, класс, марки John Deere, американские комбайны, огромные деньги надо. И тогда мы приняли решение, он был у истоков этого. Мы будем делать свой комбайн.
И когда он последний комбайн создал у меня на родине, сказал: «Мы будем испытывать на поле». Когда я сел на этот комбайн, механизатор, испытатель говорит: «Садитесь». Я сел за штурвал комбайна – мне стало страшно.