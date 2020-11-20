Александр Лукашенко о коронавирусе: «Это противная болезнь, но это не онкология»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 20 ноября рабочую поездку в Гомельскую область, где посетил ОАО «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

От происходящего в стране уже все давно устали: от ярых активистов, оскорблений, возмущений и драк. Да и расколотого общества.

Государство силы и средства по мере возможности направляет на лечение заболевших COVID. Даже кредитные российские деньги, которые должны были пойти на развитие страны, Президент придержал на борьбу с инфекцией.