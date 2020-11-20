Александр Лукашенко о коронавирусе: «Это противная болезнь, но это не онкология»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 20 ноября рабочую поездку в Гомельскую область, где посетил ОАО «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
От происходящего в стране уже все давно устали: от ярых активистов, оскорблений, возмущений и драк. Да и расколотого общества.
Государство силы и средства по мере возможности направляет на лечение заболевших COVID. Даже кредитные российские деньги, которые должны были пойти на развитие страны, Президент придержал на борьбу с инфекцией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир ошалел, и вот эта пандемия влезла в мозги людям. Я сам переболел этой болезнью, перенес фактически на ногах. Люди начали бояться этой заразы больше, чем онкологии. И некоторые еще тоже боятся. Я не скажу, что это, знаете, ничто. Это противная болезнь, но это не онкология. Дорогие мои, это не онкология. Сейчас у нас вторая волна, и мы уже достигли примерно того уровня, что было летом. Правда, Гродно уже на плато вышло, уже не добавляет, где-то близко Брест. Но больше всего в Минске. Почему? Потому что мы каждое воскресенье тремся друг о друга на этих протестах. И это же люди болеют. И отсюда 500 миллионов долларов, которые я мог бы вложить, часть сюда, мне приходится лечить людей.
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