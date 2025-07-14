Минск и Санкт-Петербург усиливают молодёжное сотрудничество

Минск и Санкт-Петербург развивают молодежное сотрудничество. Круглый стол с представителями северной столицы России провели в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со стороны российской делегации руководители и активисты молодежных организаций. Гости познакомились с деятельностью БРСМ и обсудили совместные проекты. Договорились об обмене опытом в сфере образования и патриотическом воспитании. Так, в ноябре молодежь из Санкт-Петербурга приедет в Минск на конкурсы «Студент года» и «Курсант года». Активисты БРСМ посетят знаковые мероприятия в России.

Вероника Войтех, студентка Белорусского государственного университета: Я думаю, что интересы у нас схожи и вектор развития совпадает. Я думаю, что в будущем мы бы могли придумать что-то свое.

Никита Дмитриев, руководитель центра городских волонтеров Санкт-Петербурга (Россия): Самое важное, что есть в этой поездке, в этом взаимодействии, это, конечно, коммуникация. Потому что во время общения, во время диалога, во время обмена какими-то мыслями, форматами, рождаются совершенно новые идеи, о которых, может быть, ранее мы не задумывались.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Есть договоренность, есть обмен опытом, контактами, и что работа в направлении взаимодействия Минской городской организации, БРСМ и молодежи Санкт-Петербурга будет налажена и в дальнейшем.

Особый интерес у молодежи двух стран представляют проекты, которые можно реализовать совместно. От создания образовательных игр до волонтерских и спортивных инициатив.