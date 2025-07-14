Дети рассказали об ужасах войны! Как прошёл полуфинал конкурса юных чтецов?

Белорусская литературная классика, сценический образ, музыкальное сопровождение и неподдельные эмоции – все это в сумме – конкурс «Живая классика». 14 июля в Минске прошел полуфинал. В творческом состязании сошлись три десятка молодых белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Телеканал СТВ по многолетней традиции информационный партнер конкурса, а значит, все подробности наши зрители узнают первыми. Как прошел полуфинал, расскажет Даниил Дроботов.

Мария Сарган, опытный декламатор и активная участница конкурса. В 2022-м школьница дошла до полуфинала. А спустя год благодаря таланту и мастерству стала лучшей и одержала победу. В этот раз Мария привезла прозу Алены Василевич «Рэшата цукерак». Это рассказ об отношении простой деревенской девочки к праздникам.

Мария Сарган, учащаяся гимназии Дзержинска:

Оно про праздник такой, как традиции этого праздника показываются, как весело, что гости приезжают, что приезжают, радуют гостинцами, как подготавливаются к этому празднику. Оно такое эмоциональное, мне понравилось очень, что можно прожить эти эмоции.

Конкурс «Живая классика» проходит более 10 лет. В этом году тематика особая – 80-летие Победы. Юноши и девочки в своих творческих номерах попытались донести до зрителя весь ужас и боль войны. Творческое состязание направлено на поиск и поддержку талантливой молодежи. На сцене – лучшие чтецы страны. Все произведения они исполняют только на белорусском языке, показывая красоту слова. Наш телеканал СТВ – традиционный информационный партнер конкурса.