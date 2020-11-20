Александр Лукашенко: «Для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной это очаг гражданской войны»

Виктория Ходосок, корреспондент: От происходящего в стране уже все давно устали: от ярых активистов, оскорблений, возмущений и драк. Да и расколотого общества. Но порядок наведен будет, как бы кому другого не хотелось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знайте, что нас сейчас терзают. Начали с блицкрига, цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, а как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной это очаг гражданской войны, это стрельба, это убийства людей. Что будем делать потом?