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Александр Лукашенко: «Для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной это очаг гражданской войны»

20 ноября 2020 18:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 20 ноября рабочую поездку в Гомельскую область, где посетил ОАО «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:
От происходящего в стране уже все давно устали: от ярых активистов, оскорблений, возмущений и драк. Да и расколотого общества. Но порядок наведен будет, как бы кому другого не хотелось.

Александр Лукашенко: «Для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной это очаг гражданской войны»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знайте, что нас сейчас терзают. Начали с блицкрига, цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, а как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной это очаг гражданской войны, это стрельба, это убийства людей. Что будем делать потом?

Александр Лукашенко: «Для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной это очаг гражданской войны»-4

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# Акции протеста # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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