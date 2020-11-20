Александр Лукашенко: не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то

Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Сейчас на предприятии собирают передовые модели востребованной техники, разрабатываются новые поколения машин, которые позволили бы выйти на рынки высоких мощностей. В будущем не исключена и комплексная модернизация завода. Евгений Пустовой, корреспондент:

Как бы не критиковали государство за поддержку промышленности, но цифры – это не все. Для нынешней власти все же главное – люди. Для капитализма главное – сверхприбыль, а приватизация – далеко не панацея для госсектора социально ориентированного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы приватизируем этот завод, продадим, не думайте, что это будет счастье. Во-первых, я уже с вопросами приватизации сталкивался не один раз: сокращение трудового коллектива, «отдай бесплатно». Немцы купят, допустим. Вы что, думаете, они будут сохранять компетенции? Да нет! Вы будете производить здесь – две тысячи оставят – болты, гайки, еще чего-то клепать или какую-то гадкую продукцию, которую нельзя там производить. Они же хотят хорошо жить и дышать хорошо. Вот вы будете это делать. А основные компетенции – редукторы, двигатели, приводы разные и так далее – они там будут производить, где образование, люди и где большие деньги. За жестянки вы много денег не получите. Вот чем опасна приватизация и чем моя политика отличается от тех протестунов, которые рвались к власти: все, что осталось, надо поделить и распродать. Нет. Это вот когда меня не будет, вы распродайте.