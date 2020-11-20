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Александр Лукашенко: не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то

20 ноября 2020 20:43
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Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Александр Лукашенко: не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то-1

Сейчас на предприятии собирают передовые модели востребованной техники, разрабатываются новые поколения машин, которые позволили бы выйти на рынки высоких мощностей. В будущем не исключена и комплексная модернизация завода.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Как бы не критиковали государство за поддержку промышленности, но цифры – это не все. Для нынешней власти все же главное – люди. Для капитализма главное – сверхприбыль, а приватизация – далеко не панацея для госсектора социально ориентированного государства.

Александр Лукашенко: не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы приватизируем этот завод, продадим, не думайте, что это будет счастье. Во-первых, я уже с вопросами приватизации сталкивался не один раз: сокращение трудового коллектива, «отдай бесплатно». Немцы купят, допустим. Вы что, думаете, они будут сохранять компетенции? Да нет! Вы будете производить здесь две тысячи оставят болты, гайки, еще чего-то клепать или какую-то гадкую продукцию, которую нельзя там производить. Они же хотят хорошо жить и дышать хорошо. Вот вы будете это делать.

А основные компетенции – редукторы, двигатели, приводы разные и так далее – они там будут производить, где образование, люди и где большие деньги. За жестянки вы много денег не получите.

Вот чем опасна приватизация и чем моя политика отличается от тех протестунов, которые рвались к власти: все, что осталось, надо поделить и распродать. Нет. Это вот когда меня не будет, вы распродайте.

Александр Лукашенко: не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то-7

Поэтому вы даже не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Платите деньги, а мы будем потом смотреть, что мы от этой приватизации получим. Если дадите деньги, мы создадим новую технику. И на ваш рынок, как в Казахстане, поставим.

Я не согласился с приватизацией даже с Россией. Почему? Потому что мы стали бы придатком «Ростсельмаша». А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию.

Точно так с МАЗом, точно так с МЗКТ. Они хотят. Точно так с космическим производством, что мы производим. Я не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то. Вот и вся политика.

Александр Лукашенко: не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Не хочу, чтобы вы стали придатком кого-то-10

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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