Александр Лукашенко о сокращении отпуска по уходу за ребёнком: депутаты, обсуждайте эти вопросы

Виктория Ходосок, корреспондент: Трехлетний декрет белорусских мам – вопрос, о котором говорят не первый год. Мало это или много? Мнения разделились. Но сегодня уже не в сроках дело. Вопрос глубже – в пользе этого времени.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы посмотрите, что они делают, особенно сейчас. В Минске в декретном отпуске два года сидит, недавно задержали. Блогер мочит силовиков, мочит эту милицию, омоновцев и прочее, выдает личные данные, «давайте жгите, убивайте детей милиции».

Вот, недавно по телевизору показывали. И такая не одна. «Вы чем занимаетесь?» – «Я в декретном отпуске». Есть и такие. Но это не значит, что взял так втупую и сократил декретный отпуск. Но три года декретного отпуска – наверное, уже мало стран таких осталось, а может, нет вообще, где три года. И сами женщины внесли предложения: сократить с трех до двух лет. И вот эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, вы видели.

Депутаты, обсуждайте все эти вопросы, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете Президенту, будем принимать решения.

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