Александр Лукашенко: я смотрю – Новая Боровая. Я думаю, что за микрорайон? А кто там живёт?

На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Александр Лукашенко 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От социалки предприятия до социальных ориентиров для всего региона. В цеху завода – обстоятельный разговор о строительстве и льготах.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

Мы увеличили объемы строительства жилья на селе. При плане 101 тысячи квадратных метров мы выходим на 120 к этому году, то есть это задание будет выполнено.

Что касается многодетных семей, активно мы работаем. Если на 1 января 2019 года нас было 5138 семей, то уже в этом году многодетных 5600. В этом году задание мы перевыполним.

Что касается поддержки государства для наших людей, она очень колоссальная. Это мы видим – во всех направлениях: в социальной программе, в социальном развитии. И то, что сегодня делается в республике для людей, это ощутимо, особенно в социальном направлении.