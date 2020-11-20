Александр Лукашенко: я смотрю – Новая Боровая. Я думаю, что за микрорайон? А кто там живёт?
Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Александр Лукашенко 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».
От социалки предприятия до социальных ориентиров для всего региона. В цеху завода – обстоятельный разговор о строительстве и льготах.
Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
Мы увеличили объемы строительства жилья на селе. При плане 101 тысячи квадратных метров мы выходим на 120 к этому году, то есть это задание будет выполнено.
Что касается многодетных семей, активно мы работаем. Если на 1 января 2019 года нас было 5138 семей, то уже в этом году многодетных 5600. В этом году задание мы перевыполним.
Что касается поддержки государства для наших людей, она очень колоссальная. Это мы видим – во всех направлениях: в социальной программе, в социальном развитии. И то, что сегодня делается в республике для людей, это ощутимо, особенно в социальном направлении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особенно там, где мы очень сильно упирались и помогали людям, они все вывалили на улицу: ипэшники, айтишники.
Я смотрю, вот недавно Новая Боровая. Я думаю, что за микрорайон? Оказывается, тот микрорайон, который я планировал, как его застраивать. Весь этот аэропорт. А кто там живет? Поинтересовался. Айтишники, ипэшники, мелкие буржуйчики, которые имеют сегодня все. Ни в одной стране они не живут так. А вот им чего-то не понравилось.