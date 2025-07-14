В Испанском городе Торре-Пачеко местные жители объявили вооружённую охоту на нелегалов

Ситуация на юге Испании, похоже, уже подошла к «точке кипения». Городок Торре-Пачеко уже третьи сутки охвачен волной насилия и ненависти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения между местными жителями и мигрантами переросли в массовые ожесточенные бои. В некоторых случаях дело доходило и до поножовщины.

Поводом для беспорядков стало зверское нападение двух молодых людей из Марокко на пожилого испанца. Парни сняли это на видео, которое быстро распространилось как часть предполагаемого «челленджа» в социальных сетях. Этот инцидент спровоцировал местных жителей буквально объявить вооруженную охоту на нелегалов, что привело к хаосу на улицах города. Объектами нападений стали жители района Сан-Антонио, где проживают представители более 90 национальностей.

В настоящее время арестованы восемь человек – пять испанцев и три гражданина стран Магриба. Им предъявлены обвинения в агрессии, нарушении общественного порядка и разжигании ненависти. В город введены дополнительные силы полиции, включая подразделения по борьбе с беспорядками. Благодаря усиленным мерам безопасности, сегодня ситуацию удалось взять под контроль.

Однако страх по-прежнему сковывает жителей города. Многие магазины закрыты, а некоторые семьи предпочли временно покинуть свои дома. Власти также обеспокоены распространением дезинформации в социальных сетях, призывающей к насилию против мигрантов. Гражданская гвардия ведет расследование, чтобы установить виновных в распространении подобных сообщений.