Александр Лукашенко: «Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне»

Новости Беларуси. Государство подставит плечо предприятиям, которые готовы работать ответственно и продуктивно. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание промышленников во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на «Гомсельмаше»: хочу, чтобы все понимали, что государство плечо подставит, но когда-то долги надо отдавать Как правило, рабочие поездки Президента по областям не заканчиваются только посещением предприятий, глава государства общается с коллективами, журналистами. Не стал исключением и этот визит. Тем более, что встреча проходит на фоне резонансных событий: например, вокруг смерти Романа Бондаренко, сливов телефонных разговоров в сеть. По этим фактам Президент уже в скором времени обещал рассказать, цитата, «много интересного». Также журналисты поинтересовались: как Александр Лукашенко относится к тому, что противники власти в своих лозунгах фактически приравнивают ее к фашизму?

Сейчас идет явный крен на лозунги в сторону того, что власть равно фашизм: «фашистские лозунги», «лукашисты», «лукашизм». Достаточно удивительно слышать это от людей, среди которых очень много тех, кто ходит откровенно на драки, на радикализацию протестов. Слышать от них о фашизме – странно. Может, сейчас настало время активнее рассказывать всем, что есть фашизм, каким он был? Может быть, под какой символикой был и что за разной символикой скрывается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается фашизма, вот ко мне это никак не приклеишь, потому что я интернациональный человек. Для меня что украинец, что русский, что поляк, белорус, литовец, немец – для меня все равно. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас немало – под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Не воюют мусульмане против христиан, католики – против православных. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, – каждый должен найти свою дорогу к храму. Что, неправильный лозунг? Правильный. Я это всегда проповедовал, я этим всегда гордился. Поэтому я не националист, а фашизм – определение даю как преподаватель – это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне.

Вы знаете, я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. Я стал Президентом, я мгновенно внес вам на референдум: решите, вот одна символика, вот – вторая, какую выберете, такая будет. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы? И потом, Лукашенко портретов под БЧБ-флагами не было, а фашистов, Гитлера – были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Нет. Это ваше дело – оценивать, только вы можете оценивать мои поступки. Только вы можете, потому что вы меня избрали. Я ваш Президент, даже если кто-то и не голосовал за меня. Вы оцениваете, но я принял решение такое. И мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво.