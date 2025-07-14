Беларусь и Россия работают над созданием мирового бренда под названием «Товар Союзного государства»

Отношения Беларуси и Санкт-Петербурга, конечно, один из самых ярких и заметных «штрихов» на собирательном портрете союзной экономики. А она, в свою очередь, и это все более очевидно, не просто «не прогнулась» под санкционным давлением Запада, а демонстрирует весьма внушительные результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот принципиально новый уровень союзной экономики. Беларусь и Россия сейчас работают над созданием мирового бренда под названием «Товар Союзного государства». На первом, пилотном этапе проекта этот статус могут получить товары из четырех групп: станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника. Это, разумеется, наиболее сильные направления союзной экономики, где белорусско-российская промышленная кооперация проявляется самым максимальным образом. В перспективе здесь могут появиться бытовая и оборонная техника, а также продовольственные товары.

Зачем? А затем, что этот белорусско-российский эффект суммирования поможет Минску и Москве принципиально иным образом позиционировать себя на мировом рынке, а говоря экономическим языком, значительно повысит конкурентоспособность союзной продукции.

Формулировка «Сделано в Союзном государстве» – по сути, это продолжение уже знакомого нам белорусско-российского вектора на тотальное импортозамещение. Это был наш совместный ответ на санкционный вызов коллективного Запада и, нужно сказать, ответ весьма «красноречивый». Беларусь и Россия сейчас реализуют 27 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиций в более чем 167 миллиардов российских рублей. И новые направления в постоянной проработке. В этом смысле весьма результативны форумы регионов Беларуси и России. Только по итогам минувшего, который в конце июня принимал Нижний Новгород, подписано 2 сотни документов, включая 98 контрактов на сумму более 700 миллионов белорусских рублей.