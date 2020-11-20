Хотелось бы, чтобы и внук здесь поработал. Вот так на «Гомсельмаше» трудится семейная династия

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 20 ноября рабочую поездку в Гомельскую область, где посетил ОАО «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 20 ноября рабочую поездку в Гомельскую область, где посетил ОАО «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на предприятии создают систему дистанционного мониторинга техники в работе. В режиме онлайн автоматика будет сама сигнализировать о слабых местах. То есть инженеры будут знать о предстоящей поломке детали еще до выхода ее из строя. Технологии – залог конкурентоспособности. Предприятию 90 лет, но еще все впереди.
Династия Швед в сумме 200 лет на заводе. Ивану хотелось бы, чтобы и внук здесь поработал.
Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:
Это трудовая династия, но говорится о ближайших родственниках. Вообще, если посчитать, то здесь у меня кто работал: бабушка, дедушка, я, жена, сын, дочь, шесть племянников сегодня работают, четыре племянницы, брат работал и так далее. Это уже не 200, это гораздо больше лет.
– А внуки?
– Внуку еще только третий годик. Он готовится к тому, чтобы работать на «Гомсельмаше».
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