Хотелось бы, чтобы и внук здесь поработал. Вот так на «Гомсельмаше» трудится семейная династия

Династия Швед в сумме 200 лет на заводе. Ивану хотелось бы, чтобы и внук здесь поработал.

Сейчас на предприятии создают систему дистанционного мониторинга техники в работе. В режиме онлайн автоматика будет сама сигнализировать о слабых местах. То есть инженеры будут знать о предстоящей поломке детали еще до выхода ее из строя. Технологии – залог конкурентоспособности. Предприятию 90 лет, но еще все впереди.

Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:

Это трудовая династия, но говорится о ближайших родственниках. Вообще, если посчитать, то здесь у меня кто работал: бабушка, дедушка, я, жена, сын, дочь, шесть племянников сегодня работают, четыре племянницы, брат работал и так далее. Это уже не 200, это гораздо больше лет.

– А внуки?

– Внуку еще только третий годик. Он готовится к тому, чтобы работать на «Гомсельмаше».