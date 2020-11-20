Президент Беларуси: в Африку надо идти, потому что это развивающийся регион, за ней будущее

Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня всегда угнетало то, что мы произвели достаточно и много осталось на складах. Сегодня этого нет. И, как директор сказал, когда рабочие приходят на завод, специалист, уже не говоря о специалистах, они видят, что на складах нет продукции, все продается с колес, настроение хорошее. Вообще, настроение настроением, я это говорю как бывший директор – настроение настроением, но деньги поступают.

Вы очень широко пошли в Африку. Я помню, когда принимал решения по работе в Африке, это был тяжелейший случай, сегодня нелегко, ведь Африку всю жизнь из века в век эксплуатировали крупные государства. И они отстали от нас, может быть, на полвека, а может быть и больше. Там люди иначе думают. И честно говоря, я сам побаивался. Думаю, влезем в Африку, а потом мы не вылезем оттуда. Что-то поставим туда, деньги не возьмем. Директор говорит, что успешно. И в Африку надо идти, потому что это развивающийся регион. За Африкой будущее.