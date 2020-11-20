Александр Лукашенко: нас просто хотят накрыть – эти танки, самолёты. Вы понимаете, что нас просто хотели изувечить

Виктория Ходосок, корреспондент: От происходящего в стране уже все давно устали: от ярых активистов, оскорблений, возмущений и драк. Да и расколотого общества. Но порядок наведен будет, как бы кому другого не хотелось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Два месяца тому назад я говорил, что нас просто хотят накрыть – эти танки, самолеты натовские к границам. Я армию привожу в боевое состояние, половину армии выдвигаю в Гродно, где уже вывесили флаги с балконов бела-чырвона-белыми. И как только я туда эту армию выдвинул, флаги поснимали мгновенно. Но мы им продемонстрировали – мы ответим.

Сейчас же вы понимаете, что нас просто хотели изувечить. Вы же слышали потом заявления: нам не только нужна Гродненская область, нам нужна вся Беларусь (в Польше заявляли). И еще после этого некоторые наши протестуны ходят с этими знаменами и под команду этих людей, которые там в центрах, Telegram-каналах и прочем, начинают орудовать в нашей стране. Как я должен был поступить? Так я же терпел. Я сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск. Блицкриг не удался. Если бы не остановили – все бы было.

Они просчитались в чем? Что им не удалось осуществить этот блицкриг. Они думали, что у них получится. Они не дождались даже результатов голосования – выскочили. Мы же видели это в Минске.