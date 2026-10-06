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Новости по тегу #Рабочая поездка Президента

Лукашенко поручил ученым «обнулить» беспилотники
06 октября 2026 16:41

Лукашенко поручил ученым «обнулить» беспилотники

Главное из визита Лукашенко на «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»: задачи для лесной отрасли и оценка белорусской техники
25 сентября 2026 18:18

Главное из визита Лукашенко на «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»: задачи для лесной отрасли и оценка белорусской техники

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат
18 августа 2026 17:16

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат

«Сельское хозяйство должно быть бизнесом». Президент посетил предприятие Михаила Шруба
14 августа 2026 16:56

«Сельское хозяйство должно быть бизнесом». Президент посетил предприятие Михаила Шруба

Порядок на земле и забота о сельчанах: главное из поездки Лукашенко в Вилейский район
09 августа 2026 16:40

Порядок на земле и забота о сельчанах: главное из поездки Лукашенко в Вилейский район

Чистый убыток розницы Белкоопсоюза вырос в 11 раз
08 августа 2026 16:41

Чистый убыток розницы Белкоопсоюза вырос в 11 раз

80% идет на экспорт. Лукашенко показали продукцию «БелОМО»
07 августа 2026 18:18

80% идет на экспорт. Лукашенко показали продукцию «БелОМО»

Никакой «балды» на «Зените» быть не должно – Лукашенко о заводе в Вилейке
07 августа 2026 17:23

Никакой «балды» на «Зените» быть не должно – Лукашенко о заводе в Вилейке

«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко о культуре земледелия в Вилейском районе
07 августа 2026 16:43

«Это копия Витебской области – бардак везде». Лукашенко о культуре земледелия в Вилейском районе

Лукашенко: все можем – если есть дисциплина. Итоги командировки Президента в Брестскую область
02 августа 2026 17:34

Лукашенко: все можем – если есть дисциплина. Итоги командировки Президента в Брестскую область

«Зачем мы это развалили?» Лукашенко о потере советской кадровой системы
31 июля 2026 17:03

«Зачем мы это развалили?» Лукашенко о потере советской кадровой системы

Брестская область подарила Лукашенко первый каравай-миллионник
31 июля 2026 16:52

Брестская область подарила Лукашенко первый каравай-миллионник