Новости по тегу #Рабочая поездка Президента

Президент посетил испытательный полигон Национальной академии наук.
Важнейшая тема – лезозаготовка. Поспевает ли за технологическими тенденциями на этом треке предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»?
Президент посетил уникальное производство в Минской области.
Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области.
Рабочая поездка Президента в Вилейский район показала, как тесно связаны между собой глобальная государственная стратегия и обычная жизнь людей.
Президент потребовал навести железный порядок в сельской торговле.
Президент посетил завод «БелОМО» в Вилейке.
Президент совершил рабочую поездку на север Минской области.
Президент остался недоволен культурой земледелия на севере Минской области.
Рабочая поездка Президента в Брестскую область стала главной темой программы «Неделя».
«Мы многое потеряли».
Топовые новости, которые сегодня приходили из Брестской области, где с рабочей поездкой побывал Александр Лукашенко, вне всяких сомнений, можно озаглавить так: «высокая планка» или «отличные примеры для подражания». И вот почему…
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