У Александра Лукашенко спросили о сливах телефонных разговоров в сеть. Вот что ответил Президент

Новости Беларуси. О поддержке предприятий, развитии сельскохозяйственного машиностроения и региона в целом. Президент 20 ноября побывал с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз площадкой для серьезного разговора стал промышленный гигант «Гомсельмаш».

Эту нашумевшую историю и тем более перекрученную одиозными Telegram-каналами на встрече с коллективом «Гомсельмаша» глава государства тоже затронул, не вдаваясь в лишние подробности. Речь о смерти погибшего Романа Бондаренко и о сливах информации в Telegram-каналах. Александр Лукашенко на «Гомсельмаше»: хочу, чтобы все понимали, что государство плечо подставит, но когда-то долги надо отдавать

Но анонс все же глава государства сделал: на следующей неделе будут важные детали. И многих они очень заинтересуют. Александр Лукашенко: «Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне» Виктория Ходосок, корреспондент:

Хотя эту тему не первый день расписывают во многих пабликах. Вспомните, стихийный мемориал, который якобы «каратели» беспощадно уничтожили. Не надо придумывать: многочисленные цветы, лампады и фотографии – в какой-то момент площадка в центре Минска стала напоминать кладбище. Атрибуты аккуратно перевезли туда, где принято скорбеть об усопших.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Александр Григорьевич, вот здесь смелые, добрые люди. Приятно слушать о заводских, производственных показателях. Хочу вас вернуть к столичным страстям, вернее, к тому, что происходит в интернете, к вэрхалу этому. Скажите, как обычным белорусам не повестись на ту грязную информацию, чтобы сохранить ту Беларусь, которую мы хотим сохранить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. Вот сегодня, к несчастью, этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам. Сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди.