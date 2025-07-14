Более 150 спортсменов борются за звание сильнейших на «Кубке дружбы» по современному пятиборью

Более 150 спортсменов из трех стран борются за звание сильнейших на «Кубке дружбы». Традиционный турнир по современному пятиборью принимает Минск, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Этот старт пропускает лидер белорусской сборной Аким Гнедчик. Несмотря на это, конкуренция очень серьезная. В соперниках традиционно сильная российская команда и впервые дружина Казахстана в расширенном составе. В первый день соревнований среди юношей до 19-ти лет обладателем бронзы стал наш Тимофей Прокопчик. Золото у россиянина Александра Мараховского. Отметим, турнир является рейтинговым. Победители также смогут претендовать на место в юношеской сборной.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья: Совместно с Российской Федерацией данный турнир уже стал традиционным с 2022 года, и он проводится в два этапа. Первый этап уже состоялся в Российской Федерации, на котором наши белорусские пятиборцы показали очень хорошие результаты. Ну и вот сейчас ожидаем от ребят тоже высоких результатов. Это возможность посмотреть на наш перспективный резерв. Это наше будущее, и они в любом случае пополнят нашу сборную, вопрос времени. А ребята достаточно талантливые, очень интересные, есть даже очень яркие.

Вадим Чудновский. старший тренер сборной Беларуси по резерву:

Общий уровень этих соревнований достаточно высок. Поэтому, конечно, это частично компенсирует недостаток международных соревнований. И старт, я считаю, очень важен для развития спортсменов.

15 июля за место на пьедестале поборются девушки до 19 лет. В среду узнаем победителей турнира в возрасте до 17 лет.