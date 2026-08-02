Новости по тегу #Александр Новиков

Этe и другие темы обсудили с гостем программы «Сенат» Александром Новиковым.
Только на этой неделе шесть машин прибыли в автопарк №3 города Борисова, еще шесть – в автопарк №18 города Жодино.
Из хранилищ овощи и фрукты будут поставлять в торговые сети и на кухни больниц, школ, детских садов и социальных учреждений.
Аграрии получили ключи от мощных кормо- и зерноуборочных машин.
Нередки случаи, когда граждане получают знания и осваивают профессии самостоятельно, вне системы образования. Новые нормы позволят подтвердить квалификацию.
Гость – член Совета Республики, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков.
«Растет и доступность жилья. Уже не первый год стоимость квадратного метра, строящегося с господдержкой, ниже уровня средней зарплаты».
«На Гомельщине нам особенно интересны сферы сельского хозяйства, технологии, продовольственная безопасность, чистая энергия», – заявил посол ОАЭ в Беларуси.
Более 350 предприятий и организаций осуществляют внешнеэкономическую деятельность только на территории Смоленска. И мы видим, что с каждым годом у нас есть дополнительные объёмы и расширения нашего сотрудничества.
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