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Новости по тегу #Александр Новиков

Жатва в самом разгаре! О главных задачах уборочной рассказал сенатор Александр Новиков
02 августа 2026 13:48

Жатва в самом разгаре! О главных задачах уборочной рассказал сенатор Александр Новиков

15 новых автобусов «Нёман» появились в автопарке Минской области
18 ноября 2025 17:38

15 новых автобусов «Нёман» появились в автопарке Минской области

43 тысячи тонн овощей и яблок заложено в стабфонды в Минске
17 ноября 2025 18:16

43 тысячи тонн овощей и яблок заложено в стабфонды в Минске

80 современных комбайнов пополнили хозяйства Минской области
08 мая 2025 14:51

80 современных комбайнов пополнили хозяйства Минской области

Законопроект о признании квалификации обсудили в Совете Республики
06 мая 2025 10:37

Законопроект о признании квалификации обсудили в Совете Республики

Чем запомнилась инаугурация и куда поставляют белорусскую сельхозтехнику – разговор с сенатором Новиковым
30 марта 2025 13:47

Чем запомнилась инаугурация и куда поставляют белорусскую сельхозтехнику – разговор с сенатором Новиковым

Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ по обеспеченности граждан жильём
22 октября 2024 17:07

Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ по обеспеченности граждан жильём

Посол ОАЭ: в планах установить побратимские отношения между Гомелем и эмиратом Фуджейра
19 сентября 2024 19:44

Посол ОАЭ: в планах установить побратимские отношения между Гомелем и эмиратом Фуджейра

Московский район Минска и Смоленск – чего достигли за 8 лет сотрудничества?
14 сентября 2024 12:39

Московский район Минска и Смоленск – чего достигли за 8 лет сотрудничества?

Около 3,8 тысячи тонн картофеля будет заложено в стабфонд Минска
29 июля 2024 17:21

Около 3,8 тысячи тонн картофеля будет заложено в стабфонд Минска

Предприятия Минской области получили 21 новый комбайн от «Гомсельмаша»
19 июня 2024 17:18

Предприятия Минской области получили 21 новый комбайн от «Гомсельмаша»

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси
26 апреля 2024 19:50

Как решения ВНС меняют страну? Собрали мнения делегатов народного вече из регионов Беларуси