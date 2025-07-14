Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолёта в аэропорту под Лондоном

Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в аэропорту под Лондоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы сообщают, что сразу после взлета бизнес-джет рухнул на землю, вызвав мощный взрыв с огненным шаром и густым черным дымом. Согласно данным СМИ, разбившийся самолет был медицинским воздушным судном, которое направлялось в Нидерланды. Все рейсы из аэропорта Саутенд отменены. Причины ЧП пока не известны. На месте работают эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий.