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Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолёта в аэропорту под Лондоном

14 июля 2025 19:50
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Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в аэропорту под Лондоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолёта в аэропорту под Лондоном-2

Очевидцы сообщают, что сразу после взлета бизнес-джет рухнул на землю, вызвав мощный взрыв с огненным шаром и густым черным дымом. Согласно данным СМИ, разбившийся самолет был медицинским воздушным судном, которое направлялось в Нидерланды. Все рейсы из аэропорта Саутенд отменены. Причины ЧП пока не известны. На месте работают эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий.

# ЧП # Самолет

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