«Не самоуспокаивайтесь. Нам не позволят это сделать». Итоги большого совещания Президента во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости пригласили не только представителей правоохранительного блока, но и руководителей госорганов, губернаторов и местную вертикаль. Такой состав для встречи Президент выбрал неслучайно – вопросы законности и безопасности напрямую касаются работы каждого.



В целом Александр Лукашенко отметил неплохие показатели правоохранительной статистики – уровень преступности у нас ниже, чем в среднем по СНГ, а количество преступлений за 10 лет сократилось в полтора раза. Но есть и проблемные вопросы. Подробности совещания – в материале Евгения Пустового.

Нашим управленцам и силовикам объективно есть за что сказать спасибо. Но сегодня их собрали не для получения наград. Задача этой встречи – обнажить самые болезненные места. 24 января генпрокурор был с комплексным докладом у Президента. Тогда глава государства дал поручение подготовить критический разбор полетов. Андрей Швед поручения Первого привык выполнять, невзирая на чины и звания. МВД: из 19 преступлений, совершенных в 2022 году на объектах БЖД, раскрыто 13. Читайте здесь. Президент любое решение принимает, выслушав сразу несколько доводов. И это совещание не критики ради. Всем знакомо уважительное отношение Главнокомандующего к людям в погонах. Они всегда на службе у государства. Но почивать на лаврах нельзя. Время не позволяет.

Рельсовая война – понятие, связанное с легендарной историей партизанского движения. Замарали современные коллаборанты. Теперь против белорусов ведут неприкрытую экстремистскую войну. Даже так – терроризм. Центр принятия решений – в Польше. Координирует его коллективный разум западных спецслужб. Церемониться в таких случаях нельзя. Лукашенко: и губернаторы, и министры, и премьер-министр выскажут свои претензии к силовому блоку. Подробнее здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Столько людей в форме во Дворце Независимости бывает лишь в профессиональные праздники. Впрочем, достаточно и представителей гражданского госаппарата. Но тема отнюдь не торжественная. Без бравады говорят о внешних угрозах безопасности, без самоотчетов – о реальных результатах работы. Главное – предвидеть проблемы безопасности в будущем, а с нынешними – бороться вместе с их причинами. В борьбе с распространением наркотиков возвращаемся в прошлое, к неутешительной статистике. Решительный бой был дан в 2014 году. По сравнению с этим образцовым годом в полтора раза выросло количество изымаемых психотропных веществ. В Генпрокуратуре занялись не только анализом показателей, но и изучили глубинные причины роста неутешительной статистики. Андрей Швед рассказал о том, почему большинство преступников безработные. Из кабинета министра внутренних дел ситуация выглядит не так страшно. Работать сложно. Наркотическая связана с интернет-зависимостью. Поэтому найти бенефициаров этого смертельного бизнеса нелегко. А лучшая профилактика – когда детей воспитывают подопечные Кубракова, а не Telegram-каналов.

Номенклатурными намерениями не остановить и гибель людей на пожарах. В своем докладе министр МЧС предложил производить и негорючие перегородки и выпуск невоспламеняющих сигарет наладить. А как решить проблемы с палами травы? Тоже нужен креатив. Но прежде всего – конкретные дела. «Раздувание статистики». Генпрокурор рассказал, почему МВД не справляется с угрозой наркотиков.

В общем, заранее заготовленные доклады участникам совещания пришлось отложить в сторону. Разговор живой, откровенный, порой жесткий. Откровенный диалог и доклады, которые оставим за кадром. Понятно лишь одно – сейчас идет война и против страны, и за умы каждого из нас, уже начиная со школы. Поэтому чем эффективнее будут работать подопечные Иванца, тем легче придется подопечным Кубракова и Тертеля. Президент возлагает большие надежды на недавно назначенного министра образования. Лукашенко – Иванцу: «Вы человек, в жизни хлебнувший столько, как никто другой». Подробнее здесь. Мозговой штурм, разбор полетов длился более трех часов. Каждую проблему скрупулезно изучили, выводы сделали, направления деятельности обозначили. Сейчас главное – все инициативы не оставить лишь в записных книжках. Работать надо без формализма, бюрократизма и более открыто с людьми.