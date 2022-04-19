«Не самоуспокаивайтесь. Нам не позволят это сделать». Итоги большого совещания Президента во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили не только представителей правоохранительного блока, но и руководителей госорганов, губернаторов и местную вертикаль. Такой состав для встречи Президент выбрал неслучайно – вопросы законности и безопасности напрямую касаются работы каждого.
В целом Александр Лукашенко отметил неплохие показатели правоохранительной статистики – уровень преступности у нас ниже, чем в среднем по СНГ, а количество преступлений за 10 лет сократилось в полтора раза. Но есть и проблемные вопросы.
Подробности совещания – в материале Евгения Пустового.
До совещания его участники в хорошем настроении. Стараниями команды Головченко экономика держит санкционный удар. У губернаторов – посевная по графику. У силовиков – нормальные показатели работы. Пожалуй, Беларусь – единственная из стран, победившая цветную революцию, мятеж и даже попытку госпереворота. По-прежнему визитная карточка нашей страны – низкий показатель бытовой преступности. Можно расслабиться, выдохнуть, уютно устроиться в кресле. Как бы не так – чиновников и генералитет приводит в чувства Президент.
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Нашим управленцам и силовикам объективно есть за что сказать спасибо. Но сегодня их собрали не для получения наград. Задача этой встречи – обнажить самые болезненные места. 24 января генпрокурор был с комплексным докладом у Президента. Тогда глава государства дал поручение подготовить критический разбор полетов. Андрей Швед поручения Первого привык выполнять, невзирая на чины и звания.
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Президент любое решение принимает, выслушав сразу несколько доводов. И это совещание не критики ради. Всем знакомо уважительное отношение Главнокомандующего к людям в погонах. Они всегда на службе у государства. Но почивать на лаврах нельзя. Время не позволяет.
Рельсовая война – понятие, связанное с легендарной историей партизанского движения. Замарали современные коллаборанты. Теперь против белорусов ведут неприкрытую экстремистскую войну. Даже так – терроризм. Центр принятия решений – в Польше. Координирует его коллективный разум западных спецслужб. Церемониться в таких случаях нельзя.
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Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Столько людей в форме во Дворце Независимости бывает лишь в профессиональные праздники. Впрочем, достаточно и представителей гражданского госаппарата. Но тема отнюдь не торжественная. Без бравады говорят о внешних угрозах безопасности, без самоотчетов – о реальных результатах работы. Главное – предвидеть проблемы безопасности в будущем, а с нынешними – бороться вместе с их причинами.
В борьбе с распространением наркотиков возвращаемся в прошлое, к неутешительной статистике. Решительный бой был дан в 2014 году. По сравнению с этим образцовым годом в полтора раза выросло количество изымаемых психотропных веществ. В Генпрокуратуре занялись не только анализом показателей, но и изучили глубинные причины роста неутешительной статистики.
Андрей Швед рассказал о том, почему большинство преступников безработные.
Из кабинета министра внутренних дел ситуация выглядит не так страшно. Работать сложно. Наркотическая связана с интернет-зависимостью. Поэтому найти бенефициаров этого смертельного бизнеса нелегко. А лучшая профилактика – когда детей воспитывают подопечные Кубракова, а не Telegram-каналов.
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К местным чиновникам много вопросов и у прокурорских работников. Даже дети в неблагополучных семьях порой остаются без внимания. Доходит до страшных преступлений. А в целом криминогенную обстановку ухудшают безработные. Только с трудоустройством тоже им не спешат помогать.
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Номенклатурными намерениями не остановить и гибель людей на пожарах. В своем докладе министр МЧС предложил производить и негорючие перегородки и выпуск невоспламеняющих сигарет наладить. А как решить проблемы с палами травы? Тоже нужен креатив. Но прежде всего – конкретные дела.
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В общем, заранее заготовленные доклады участникам совещания пришлось отложить в сторону. Разговор живой, откровенный, порой жесткий. Откровенный диалог и доклады, которые оставим за кадром. Понятно лишь одно – сейчас идет война и против страны, и за умы каждого из нас, уже начиная со школы. Поэтому чем эффективнее будут работать подопечные Иванца, тем легче придется подопечным Кубракова и Тертеля. Президент возлагает большие надежды на недавно назначенного министра образования.
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Мозговой штурм, разбор полетов длился более трех часов. Каждую проблему скрупулезно изучили, выводы сделали, направления деятельности обозначили. Сейчас главное – все инициативы не оставить лишь в записных книжках. Работать надо без формализма, бюрократизма и более открыто с людьми.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не самоуспокаивайтесь. Нам не позволят это сделать, и мы в очередной раз будем не готовы. Этого я как Президент допустить не могу.
Уже завтра спикеры должны донести все посылы трудовым коллективам. Даже в вопросах правового порядка на первом месте – экономическая составляющая. А для этого надо работать. Как? Как в известном мерче Первого.
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