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Лукашенко: и губернаторы, и министры, и премьер-министр выскажут свои претензии к силовому блоку

19 апреля 2022 12:45
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Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: и губернаторы, и министры, и премьер-министр выскажут свои претензии к силовому блоку-1

Во Дворец Независимости приглашены не только представители правоохранительного блока, но и руководители госорганов, губернаторы и местная вертикаль. Такой состав для встречи Президент выбрал неслучайно – вопросы законности и безопасности напрямую касаются работы каждого. Потому и обсуждать их нужно всем вместе.  

Лукашенко: и губернаторы, и министры, и премьер-министр выскажут свои претензии к силовому блоку-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вчера вечером я попросил главу администрации, чтобы он передал вам всем, чтобы вы были готовы высказаться по данной теме. Чтобы у нас сегодня не произошло так, что генеральный прокурор сейчас как главный смотрящий за единообразным, точным исполнением нашего законодательства. Выступил, доложил, мы все послушали, затем вышли министры силового блока, доложили, как героически они преодолевали трудности и сколько взрастили героев.  

Это тоже важно, но не главное, поскольку мы хотим посмотреть вперед, как будем жить и работать, отметить недостатки, критически взглянуть на нашу работу. Поэтому приглашены здесь и губернаторы, и министры, и премьер-министр, которые, конечно же, выскажут свои претензии к силовому блоку, что еще нам надо в этих непростых условиях в развитии независимого государства.  

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Роман Головченко # Фотофакт

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