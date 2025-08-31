С начала 2025-го объём торговли со странами-членами ШОС составил почти 76% от всего товарооборота Беларуси

За первое полугодие 2025-го суммарный объем торговли со странами-членами ШОС составил почти 76 % всего товарооборота Беларуси. В денежном выражении – это более 60 миллиардов долларов. Внушительная цифра – итог реализации стратегии по развитию наших отношений со странами дальней дуги и переориентации товарных потоков с Запада на Восток. Беларуси удалось успешно встроиться во все форматы работы Шанхайской организации сотрудничества. Активное взаимодействие идет по всем направлениям, в том числе и в социально-гуманитарном измерении.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Мы видим большой потенциал в развитии сотрудничества со странами-членами ШОС и в области образования, и в области науки, и технологии, и в области культуры, спорта, туризма. Мы придаем важное значение и молодежному измерению ШОС. Наш коллега, сенатор Александр Сергеевич Лукьянов принимал участие в 18-м Молодежном совете ШОС в Китае в июле месяце, активно участвовал в дискуссии и, естественно, участвовал в разработке и подготовке заявления молодежного совета ШОС, посвященному 80-летию Великой Победы. Заявление, которое будет представлено на саммите глав государства Шанхайской организации сотрудничества.