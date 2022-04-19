Лукашенко на совещании с силовым блоком: нам надо научиться жить по закону, а не по директивам и указам

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До совещания его участники в хорошем настроении. Стараниями команды Головченко экономика держит санкционный удар. У губернаторов – посевная по графику. У силовиков – нормальные показатели работы. Пожалуй, Беларусь – единственная из стран, победившая цветную революцию, мятеж и даже попытку госпереворота. По-прежнему визитная карточка нашей страны – низкий показатель бытовой преступности. Можно расслабиться, выдохнуть, уютно устроиться в кресле. Как бы не так – чиновников и генералитет приводит в чувства Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особо подчеркну, что состояние законности и правопорядка – это не только уровень криминогенной обстановки в стране, но и соблюдение законов во всех сферах жизни нашего общества. До нашего референдума, в ходе него и после, вы, наверное, пропустили это, не заметили, я много раз подчеркивал: нам надо научиться жить по закону. Не по директивам, указам Президента и указаниям пальца, куда идти и как, а жить по закону. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Нормы закона железобетонно должны исполняться всеми.

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