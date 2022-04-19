«Списали на падёж, украли мясо, скотину вывезли куда-то». Лукашенко рассказал, что творится в Гомельской области

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно мне министр сельского хозяйства докладывает: боремся героически с падежом скота. Начали разбираться в Гомельской области, а там падежа хватает, но там же преступление на преступлении. Списали на падеж, украли мясо, скотину вывезли куда-то, продали. Притом продают и дохлый скот (погибший) и полуживой и прочее. И фотографии приводили. Ни слова. Продовольствие нарасхват, вынуждены цены поднимать, чтобы не вывезли все. А у нас у губернаторов все нормально, они сидят героями.

Читайте также:

Лукашенко на совещании с силовым блоком: нам надо научиться жить по закону, а не по директивам и указам

Лукашенко: и губернаторы, и министры, и премьер-министр выскажут свои претензии к силовому блоку

Лукашенко: настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается увеличение ввозимых психотропов