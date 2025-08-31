Праздник для будущих первоклассников прошёл на «Интеграле»

Яркий и запоминающийся праздник для детей, которые 1 сентября впервые сядут за школьные парты, прошел на «Интеграле». Открытая площадка завода превратилась в сказочную локацию с конкурсами, познавательными и подвижными играми, анимационным шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке работала «Школа супергероев». Вместе со сказочными персонажами дети демонстрировали свои умения в счете, знание алфавита и основ безопасности жизнедеятельности, а взамен получали отметки в свои дневники. Это часть благотворительной акции «Профсоюзы – детям», которая уже стала доброй традицией в канун Дня знаний.

Михаил Костян, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

В ходе этих акций вручаются подарки, вручаются портфели первоклассникам. В первую очередь, конечно же, мы оказываем помощь малоимущим и многодетным, тем, кто может быть не имеет возможности полноценно собрать своих деток и подготовить к началу нового учебного года.

В этом году в рамках акции 113 первоклашек получили портфели с канцелярскими принадлежностями. Отметим, Федерация профсоюзов Беларуси уже более 20 лет помогает родителям собирать детей в школу.