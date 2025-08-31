На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури – ИКИ РАН.

2 сентября Землю могут накрыть сильные магнитные бури, пишет ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые предупреждают, что во вторник на планете могут быть ощутимы последствия сильных магнитных бурь. Причина – выброс солнечной плазмы, который произошел из-за вспышки на Солнце уровня M2.76.

Солнечное вещество, достигнув Земли, приведет к магнитным бурям G2-G4 (по пятибалльной шкале), предполагают специалисты.

Наиболее опасным может стать повторение выбросов плазмы, вероятность этого высока, учитывая оценки общих запасов «вспышечной энергии Солнца», – сообщает ИКИ РАН.

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