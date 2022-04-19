Лукашенко – Иванцу: «Вы человек, в жизни хлебнувший столько, как никто другой»

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откровенный диалог и доклады, которые оставим за кадром. Понятно лишь одно – сейчас идет война и против страны, и за умы каждого из нас, уже начиная со школы. Поэтому чем эффективнее будут работать подопечные Иванца, тем легче придется подопечным Кубракова и Тертеля. Президент возлагает большие надежды на недавно назначенного министра образования.