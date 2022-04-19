Прямой эфир

Лукашенко – Иванцу: «Вы человек, в жизни хлебнувший столько, как никто другой»

19 апреля 2022 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откровенный диалог и доклады, которые оставим за кадром. Понятно лишь одно – сейчас идет война и против страны, и за умы каждого из нас, уже начиная со школы. Поэтому чем эффективнее будут работать подопечные Иванца, тем легче придется подопечным Кубракова и Тертеля. Президент возлагает большие надежды на недавно назначенного министра образования.

Лукашенко – Иванцу: «Вы человек, в жизни хлебнувший столько, как никто другой»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я жду от вас переворота там. Не революции, а переворота. Вы человек, в жизни хлебнувший столько, как никто другой, здесь сидящий. И вы должны быть преданнейшим человеком своей страны, а от вас, от ваших детей, наших, все начинается.

Читайте также:

Лукашенко на совещании с силовым блоком: нам надо научиться жить по закону, а не по директивам и указам

МВД: из 19 преступлений, совершённых в 2022 году на объектах БЖД, раскрыто 13

«Ножницы получаются». Почему Президент не доволен работой МВД по наркомании среди подростков?

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Андрей Иванец # Иван Тертель # Иван Кубраков # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2
19 апреля 2022 19:17

Параллельно возводят сразу 8 многоэтажек. В Барановичах появится новый микрорайон Северный-2

От кирпича до инженерных сетей – всё отечественное. Почему санкции ЕС не повлияли на работу «Стройтреста №25»?
19 апреля 2022 19:16

От кирпича до инженерных сетей – всё отечественное. Почему санкции ЕС не повлияли на работу «Стройтреста №25»?

«Не самоуспокаивайтесь. Нам не позволят это сделать». Итоги большого совещания Президента во Дворце Независимости
19 апреля 2022 19:12

«Не самоуспокаивайтесь. Нам не позволят это сделать». Итоги большого совещания Президента во Дворце Независимости