«Ножницы получаются». Почему Президент недоволен работой МВД по наркомании среди подростков?

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ: Из кабинета министра внутренних дел ситуация выглядит не так страшно. Работать сложно. Наркотическая связана с интернет-зависимостью. Поэтому найти бенефициаров этого смертельного бизнеса нелегко. А лучшая профилактика – когда детей воспитывают подопечные Кубракова, а не Telegram-каналы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Начата работа по созданию на базе Республиканского образовательного центра МЧС пилотной молодежной антинаркотической площадки. В мессенджере Telegram создана группа «Стоп наркотики». Информация размещается в ней, ориентированная на молодых людей и их родителей, а также на педагогов. Определенную часть подростков оттягиваем с улиц, используя подходы военно-патриотического воспитания. Сегодня в военно-патриотических клубах, которые при МВД, насчитывается более 1 700 ребят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть ударим патриотическим воспитанием и площадками на МЧС и еще где-то по наркотикам?

Иван Кубраков:

Это работа на профилактику, товарищ Президент.

Александр Лукашенко:

Вроде вы сейчас столько наговорили по борьбе с наркотиками, а генеральный прокурор факты приводил. Ножницы получаются.

Иван Кубраков:

По каждому направлению я готов ответить.

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