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Генпрокурор: из преступлений экстремистской направленности около 80% совершается в интернете

19 апреля 2022 18:21
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Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокурор: из преступлений экстремистской направленности около 80% совершается в интернете-1

Нашим управленцам и силовикам объективно есть за что сказать спасибо. Но их собрали не для получения наград. Задача этой встречи – обнажить самые болезненные места. 24 января генпрокурор был с комплексным докладом у Президента. Тогда глава государства дал поручение подготовить критический разбор полетов. Андрей Швед поручение первого привык выполнять. Невзирая на чины и звания.

Генпрокурор: из преступлений экстремистской направленности около 80% совершается в интернете-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Остро стоит проблема борьбы с преступлениями экстремистской направленности в интернет-пространстве, которых в последнее время совершается около 80 % от общего числа преступлений этой категории. Именно деструктивная деятельность в интернете в современных условиях представляет серьезную угрозу. С недавних пор нам это хорошо известно. Однако этих преступлений раскрывается еще меньше.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Евгений Пустовой # Фотофакт

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