Генпрокурор: из преступлений экстремистской направленности около 80% совершается в интернете
Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашим управленцам и силовикам объективно есть за что сказать спасибо. Но их собрали не для получения наград. Задача этой встречи – обнажить самые болезненные места. 24 января генпрокурор был с комплексным докладом у Президента. Тогда глава государства дал поручение подготовить критический разбор полетов. Андрей Швед поручение первого привык выполнять. Невзирая на чины и звания.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Остро стоит проблема борьбы с преступлениями экстремистской направленности в интернет-пространстве, которых в последнее время совершается около 80 % от общего числа преступлений этой категории. Именно деструктивная деятельность в интернете в современных условиях представляет серьезную угрозу. С недавних пор нам это хорошо известно. Однако этих преступлений раскрывается еще меньше.
Читайте также:
МВД: из 19 преступлений, совершенных в 2022 году на объектах БЖД, раскрыто 13
«Ножницы получаются». Почему Президент не доволен работой МВД по наркомании среди подростков?
Лукашенко: «По пьяни утопились, напились, спалили хату, лежа курили в постели в пьяном виде»