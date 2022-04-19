Генпрокурор: из преступлений экстремистской направленности около 80% совершается в интернете

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашим управленцам и силовикам объективно есть за что сказать спасибо. Но их собрали не для получения наград. Задача этой встречи – обнажить самые болезненные места. 24 января генпрокурор был с комплексным докладом у Президента. Тогда глава государства дал поручение подготовить критический разбор полетов. Андрей Швед поручение первого привык выполнять. Невзирая на чины и звания.