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Наталья Кочанова: я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодёжь погружена в проблемы своего района

19 апреля 2022 19:08
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Новости Беларуси. 35 учащихся из Брестской области 19 апреля побывали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные жители Кобринского и Малоритского районов получили возможность посетить верхнюю палату белорусского парламента за особые заслуги.

«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики. Подробнее.

Наталья Кочанова: я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодёжь погружена в проблемы своего района-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодые ребята погружены в те проблемы, которые есть в том районе, где они живут. И самое главное, что они небезразличны к этому. Ведь можно было бы и не заметить. Вроде бы меня это уже не касается, но они говорят об этих вопросах. Я для себя думаю, что нам надо больше встречаться с ребятами, но и местным органам власти почаще быть рядом с этими ребятами, которые иногда тебе подскажут то направление, где тебе надо принимать решения очень быстро и очень срочно, чтобы люди были довольны твоей работой.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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