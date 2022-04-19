Наталья Кочанова: я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодёжь погружена в проблемы своего района

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодые ребята погружены в те проблемы, которые есть в том районе, где они живут. И самое главное, что они небезразличны к этому. Ведь можно было бы и не заметить. Вроде бы меня это уже не касается, но они говорят об этих вопросах. Я для себя думаю, что нам надо больше встречаться с ребятами, но и местным органам власти почаще быть рядом с этими ребятами, которые иногда тебе подскажут то направление, где тебе надо принимать решения очень быстро и очень срочно, чтобы люди были довольны твоей работой.