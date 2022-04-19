Генпрокурор о духовно-нравственном воспитании: «Мы должны дойти до каждого ребёнка, начиная с детского сада»

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель этого совещания – вскрыть проблемы и наметить пути их решения. А еще глава государства обозначил главное: от молодых министров ждет генерации новых перспективных идей, критического мышления. И Кубраков, и Синявский далеко не исчерпали свой потенциал. Свои задачи они должны выполнять с такой же отдачей, как это сделал генпрокурор – провел скрупулезную работу.