Генпрокурор о духовно-нравственном воспитании: «Мы должны дойти до каждого ребёнка, начиная с детского сада»
Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель этого совещания – вскрыть проблемы и наметить пути их решения. А еще глава государства обозначил главное: от молодых министров ждет генерации новых перспективных идей, критического мышления. И Кубраков, и Синявский далеко не исчерпали свой потенциал. Свои задачи они должны выполнять с такой же отдачей, как это сделал генпрокурор – провел скрупулезную работу.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Всем заинтересованным необходимо кардинально и неформально подойти к духовно-нравственному воспитанию и досугу детей. Вы на это много раз обращали внимание. В этой связи на основе дела о геноциде и других данных, связанных с историей становления нашей страны, важно срочно внедрить новеллы в образовательный процесс. Соответствующие предложения нами направлены в правительство. Мы должны дойти до каждого ребенка, начиная с детского сада, и привить им любовь и уважение к нашей Родине и другим важным нравственно-идеологическим ценностям. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны.
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