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МВД: из 19 преступлений, совершённых в 2022 году на объектах БЖД, раскрыто 13

19 апреля 2022 16:43
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Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: из 19 преступлений, совершённых в 2022 году на объектах БЖД, раскрыто 13-1

Рельсовая война – понятие, связанное с легендарной историей партизанского движения – замарали современные коллаборанты. Теперь против белорусов ведут неприкрытую экстремистскую войну. Центр принятия решения – в Польше. Координирует его коллективный разум западных спецслужб.

МВД: из 19 преступлений, совершённых в 2022 году на объектах БЖД, раскрыто 13-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Продолжающиеся раскачивания ситуации из-за рубежа привели к пробуждению наиболее радикальных спящих ячеек и отдельных экстремистов. Оппонентами выбрано проведение так называемой рельсовой войны. МВД обеспечено оперативное реагирование на изменившуюся ситуацию. Из 19 преступлений, совершенных в этом году на объектах Белорусской железной дороги, раскрыто 13. По иным имеется оперативная информация, которая будет реализована.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Иван Кубраков # Евгений Пустовой # Фотофакт

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