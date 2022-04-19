МВД: из 19 преступлений, совершённых в 2022 году на объектах БЖД, раскрыто 13

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рельсовая война – понятие, связанное с легендарной историей партизанского движения – замарали современные коллаборанты. Теперь против белорусов ведут неприкрытую экстремистскую войну. Центр принятия решения – в Польше. Координирует его коллективный разум западных спецслужб.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Продолжающиеся раскачивания ситуации из-за рубежа привели к пробуждению наиболее радикальных спящих ячеек и отдельных экстремистов. Оппонентами выбрано проведение так называемой рельсовой войны. МВД обеспечено оперативное реагирование на изменившуюся ситуацию. Из 19 преступлений, совершенных в этом году на объектах Белорусской железной дороги, раскрыто 13. По иным имеется оперативная информация, которая будет реализована.
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