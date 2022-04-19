Лукашенко: «По пьяни утопились, напились, спалили хату, лежа курили в постели в пьяном виде»

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Номенклатурными намерениями не остановить и гибель людей при пожарах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2021 году произошел рост смертности при пожарах и от утоплений. В то же время количество смертей от указанных причин (1 155) на треть превышает число лиц, погибших от преступлений. Знаете, когда знакомлюсь с этими цифрами, думаю: как мы переживаем по тому поводу, что у нас, не дай бог, кто-то погибнет, защищая наше Отечество, нашу Родину. Почти 1 200 погибло. По пьяни утопились, напились, спалили хату, лежа курили в постели в пьяном виде. В основном такие причины гибели. Вот тут никто не переживает, якобы все нормально. 1 200 – в Афганской войне за год столько не погибало.
Лукашенко: настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается увеличение ввозимых психотропов. Читайте здесь.