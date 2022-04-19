Лукашенко: «По пьяни утопились, напились, спалили хату, лежа курили в постели в пьяном виде»

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Номенклатурными намерениями не остановить и гибель людей при пожарах.