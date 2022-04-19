«Комиссиями ударим по пожарам». Лукашенко раскритиковал предложение МЧС по профилактике палов травы

В своем докладе министр МЧС предложил производить и негорючие перегородки и выпуск невоспламеняющихся сигарет наладить. А как решить проблемы с палами травы? Тоже креатив нужен, но прежде всего конкретные дела.

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Постановление об организации деятельности субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, способствующих гибели людей. Так называемые смотровые комиссии, которые должны заниматься вопросами предупреждения и профилактики в сельской местности.

Александр Лукашенко:

Понятно. Площадками, патриотическим воспитанием, и еще комиссиями ударим по пожарам. Пал травы и еще что-то. Послушайте, сколько люди жгли эту траву сухую, столько и будут жечь. Но это не организовано все. Если бы на месте прокурор или председатель райисполкома позвал бы руководителей хозяйств и сказал: возьмите опашите эти дома, приусадебные участки и прочее, где люди будут жечь эту траву. Или сделайте это в один день организовано. И это все было бы сделано. А вы сейчас примете какое-то постановление – пожары прекратятся?

Вадим Синявский:

Никак нет, конечно.

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