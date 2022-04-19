Лукашенко: настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается увеличение ввозимых психотропов

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приглашены не только представители правоохранительного блока, но и руководители госорганов, губернаторы и местная вертикаль. Такой состав для встречи Президент выбрал неслучайно – вопросы законности и безопасности напрямую касаются работы каждого.

Александр Лукашенко отметил неплохие показатели правоохранительной статистики – уровень преступности у нас ниже, чем в среднем по СНГ, а количество преступлений за 10 лет сократилось в 1,5 раза. Между тем, расслабляться рано. Тревожные вопросы есть, и они ждут не формальных планов и отчетов, а конкретных решений. Причем как со стороны милиции, прокуратуры, следствия и спасателей, так и от управленцев на местах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общая позитивная динамика – не повод для самоуспокоения. В прошлом году имелись факторы, усиливающие отрицательные тенденции, и на это я хотел бы обратить ваше внимание. При этом отмечу, нам нужны не сиюминутные меры реагирования, не защита узковедомственных интересов по принципу перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, не отчеты о «палочно-галочных» показателях, а реальная слаженная работа.

По-прежнему актуальным является вопрос противодействия террористической и экстремистской угрозам. Больше, чем когда-либо в предыдущие годы. Меня интересует, как обеспечивается принцип неотвратимости ответственности, а также какие меры планируют принять МВД, другие государственные органы для раскрытия и предупреждения подобных преступлений. На повестке дня стоят вопросы обеспечения безопасности на железной дороге, противодействия кибератакам и информационного противоборства.

Настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Опять отмечается тенденция увеличения ввозимых наркотиков и психотропов, низкая эффективность выявления крупных распространителей и прежде всего организаторов наркобизнеса. В прошлом году значительно возросло количество лиц, скончавшихся от передозировок. Растет число несовершеннолетних, вовлекаемых в преступную деятельность. Остро стоят вопросы организации учебного, воспитательного процессов, занятости детей вне школы.