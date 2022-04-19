«Раздувание статистики». Генпрокурор рассказал, почему МВД не справляется с угрозой наркотиков

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбе с распространением наркотиков возвращаемся в прошлое. Решительный бой был дан в 2014 году. По сравнению с этим годом в полтора раза выросло количество изымаемых психотропных веществ. В Генпрокуратуре занялись не только анализом показателей, но изучили глубинные причины роста неутешительной статистики.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Главой государства неоднократно подчеркивалась необходимость борьбы с каналами поступления наркотиков в страну, а не раздувание статистики за счет привлечения к ответственности рядовых сбытчиков. Вместе с тем коренного перелома в этом вопросе не произошло. К уголовной ответственности, как и ранее, привлекаются в основном сбытчики низовых звеньев, так называемые рядовые закладчики. Неудовлетворительная работа МВД на данном участке обусловлена тем, что во главу угла ставится количество выявленных преступлений, а этого легче всего добиться путем пресечения деятельности большего числа рядовых наркокурьеров. В целом, полагаю, что уменьшение количества выявленных наркопреступлений не свидетельствует о снижении наркоугрозы. Наркотиков ввозится больше, количество погибших от передозировок растет.

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