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ЕС готовится к долгой войне – Филиппо

31 августа 2025 11:13
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ЕС готовится к долгой войне – Филиппо-0

Евросоюз ведет подготовку к затягиванию конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

Филиппо считает, что необходимо оперативно выходить из Европейского союза, чтобы французы не понесли огромные расходы. «Вечная война и огромные расходы!», – отметил политик в социальной сети X.

Заявление Филиппо последовало после поста главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто касательно итогов встречи глав МИД ЕС. В Брюсселе и большинстве стран-участников идет подготовка к длительной войне, а не к мирному урегулированию, сообщает венгерский политик.

Фото: Pinterest

# Петер Сийярто # Флориан Филиппо # Международная политика

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