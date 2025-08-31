NYT: Моди разозлили слова Трампа о Нобелевской премии мира

Премьер-министр Индии Нарендра Моди был разозлен попыткой президента США Дональда Трампа намекнуть на выдвижение его Индией на Нобелевскую премию мира за содействие в урегулировании индо-пакистанского конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

В материале указано, что 17 июля во время телефонной беседы Трампа и Моди был поднят вопрос конфликта Индии и Пакистана. Глава Белого дома в разговоре упомянул, что Исламабад планирует выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Как заявили источники издания, сутью недвусмысленно намека было то, что Моди необходимо сделать тоже. Однако индийский политик ответил, что прекращение огня было достигнуто сторонами конфликта, а не благодаря вмешательству США.

Фото: Pinterest