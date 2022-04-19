«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики

Новости Беларуси. 35 учащихся из Брестской области 19 апреля побывали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные жители Кобринского и Малоритского районов получили возможность посетить верхнюю палату белорусского парламента за особые заслуги.

Все они участники конкурса эссе, который проходит каждый год. Их размышления были вокруг темы «Малая родина и ее развитие глазами молодежи». Каждое повествование содержало и конкретные предложения. Некоторые из них были озвучены и перед сенаторами.

Тамара Шатликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Девушка сегодня выступала, задавала вопрос Наталье Ивановне. Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой. Она вносила предложения, как это сделать так, чтобы всем было интересно. Молодой человек в Малорите предлагал возобновить традицию танцевальных площадок, чтобы молодежь могла соединяться, чтобы могли танцевать. Он говорит: я от бабушки слышал, что раньше было так, было здорово, весело. Почему бы нам в центре Малориты не сделать такую танцевальную площадку? Кто-то предлагал построить детский городок.

Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Запретных тем не было. Среди гостей Сената немало выпускников. Им скоро поступать и сдавать ЦТ. Чтобы получить нужный им комментарий, пришлось даже звонить министру образования. Не обошлось и без тем, которые затрагивают интересы всего нашего общества. Наталья Кочанова: я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодёжь погружена в проблемы своего района. Читать здесь.

Софья Баценко, учащаяся лицея № 1 Бреста:

У нее очень грамотно поставлена речь, она очень интересно рассказывает и отвечает четко на поставленные вопросы. Через призму экрана видно, что человек как-то далек, а когда ты видишь ее в живую, ты восхищаешься ей.