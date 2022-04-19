Прямой эфир

«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики

19 апреля 2022 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 35 учащихся из Брестской области 19 апреля побывали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные жители Кобринского и Малоритского районов получили возможность посетить верхнюю палату белорусского парламента за особые заслуги.

«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики-1

Все они участники конкурса эссе, который проходит каждый год. Их размышления были вокруг темы «Малая родина и ее развитие глазами молодежи». Каждое повествование содержало и конкретные предложения. Некоторые из них были озвучены и перед сенаторами.

«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики-4

Тамара Шатликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Девушка сегодня выступала, задавала вопрос Наталье Ивановне. Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой. Она вносила предложения, как это сделать так, чтобы всем было интересно. Молодой человек в Малорите предлагал возобновить традицию танцевальных площадок, чтобы молодежь могла соединяться, чтобы могли танцевать. Он говорит: я от бабушки слышал, что раньше было так, было здорово, весело. Почему бы нам в центре Малориты не сделать такую танцевальную площадку? Кто-то предлагал построить детский городок.

«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики-7

Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Запретных тем не было. Среди гостей Сената немало выпускников. Им скоро поступать и сдавать ЦТ. Чтобы получить нужный им комментарий, пришлось даже звонить министру образования. Не обошлось и без тем, которые затрагивают интересы всего нашего общества.

Наталья Кочанова: я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодёжь погружена в проблемы своего района. Читать здесь.

«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики-10

Софья Баценко, учащаяся лицея № 1 Бреста:
У нее очень грамотно поставлена речь, она очень интересно рассказывает и отвечает четко на поставленные вопросы. Через призму экрана видно, что человек как-то далек, а когда ты видишь ее в живую, ты восхищаешься ей.

«Она писала о том, как сделать Кобрин туристической Меккой». Школьники из Брестской области посетили Совет Республики-13

В Минск гости привезли подарки, сделанные своими руками. Это элемент традиционного национального костюма из Малориты, а также книга-альбом из Кобрина. Они пополнят экспозицию Совета Республики.

# Парламент Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Тамара Шатликова # Софья Баценко # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова: я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодёжь погружена в проблемы своего района
19 апреля 2022 19:08

Наталья Кочанова: я всякий раз удивляюсь, насколько глубоко молодёжь погружена в проблемы своего района

Сергей Кондратьев: взятки снижают безопасность государства, подрывают экономическую сферу и доверие к госорганам
19 апреля 2022 19:03

Сергей Кондратьев: взятки снижают безопасность государства, подрывают экономическую сферу и доверие к госорганам

«Кого мы должны пожалеть?» Смягчат ли наказание для несовершеннолетних за сбыт наркотиков, и о тех, кто даёт взятки
19 апреля 2022 19:03

«Кого мы должны пожалеть?» Смягчат ли наказание для несовершеннолетних за сбыт наркотиков, и о тех, кто даёт взятки