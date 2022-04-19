«Реальные вакансии фактически не предлагаются». Андрей Швед о том, почему большинство преступников – безработные
Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К местным чиновникам много вопросов и у прокурорских работников. Даже дети в неблагополучных семьях порой остаются без внимания. Доходит до страшных преступлений. А в целом криминогенную обстановку ухудшают люди безработные. Только с трудоустройством тоже им не спешат помогать.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Из 43 тысяч преступников – большая часть неработающие и не учащиеся. Вместе с тем прокурорами установлено, что работа местных органов власти и органов внутренних дел формальна и зачастую сводится лишь к даче рекомендаций о самостоятельном поиске работы. Реальные вакансии фактически не предлагаются. Упущения в работе, связанные с трудоустройством, также негативно влияют на ситуации с рецидивной преступностью, поскольку около 40 % преступлений совершается ранее судимыми лицами.
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