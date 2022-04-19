«Реальные вакансии фактически не предлагаются». Андрей Швед о том, почему большинство преступников – безработные

Новости Беларуси. Если мы хотим сохранить мир и спокойствие в нашей стране, нормы закона должны исполняться всеми. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 апреля на большом совещании по обеспечению законности и правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К местным чиновникам много вопросов и у прокурорских работников. Даже дети в неблагополучных семьях порой остаются без внимания. Доходит до страшных преступлений. А в целом криминогенную обстановку ухудшают люди безработные. Только с трудоустройством тоже им не спешат помогать.