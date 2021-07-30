«Мы здесь как одна семья, нам делить нечего». Все темы встречи Президента с активом страны

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна держит удар во всех сферах жизни – политической, дипломатической, информационной, общественной и на уровне военных угроз. А все потому, что есть цель: белорусы должны завершить путь как нация, раствориться в глобальном мире. О важном и ключевом из Дворца Независимости – Евгений Пустовой.

Обычно они привыкли к агарным полям, а сегодня они в месте, которое уже не раз было полями международных саммитов. Во Дворце Независимости руководители региональной вертикали власти.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости называется коротко и лаконично – встреча главы государства с активом. Здесь силовики, представители вертикали, медийного и экспертного сообщества. Уже кулуарно люди начали обсуждать самые актуальные вопросы. Скажите, с каким настроением приехали в Минск и какие вопросы вас волнуют?

Владислав Гершгорин, председатель Ошмянского райисполкома:

Во-первых, с настроением хорошим. Любая встреча с главой государства – это хорошее настроение, это мотивация к работе. Вопросы волнуют жизнедеятельности района.

Валерий Климович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома:

С большим воодушевлением. Сама атмосфера, сам зал, вот мы посмотрели, походили здесь, это очень впечатляет. Ну и, безусловно, мы надеемся, что сегодня мы обсудим вопросы, которые касаются каждого белоруса в частности, ну и, безусловно, органы исполнительной власти. Даже для министров и губернаторов это совещание далеко не рутинное. А главы райисполкомов и мэров средних городов – те вообще старательно изучают рассадку в зале. Волнения излишни, это почти семейная встреча – задает тон беседе глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Такие короткие, но очень важные встречи должны стать нашей традицией. Это не только информирование людей, которые приехали сегодня с мест, а таких подавляющее большинство в этом зале, но и определенный дух, который должен сплачивать вертикаль власти, выстроенную уже в течение трети века, которая работала в основном хорошо и без сбоев. Поэтому позвольте мне мое выступление посвятить именно этому. Если у вас будут какие-то вопросы, а я уверен, что у каждого из вас есть вопросы, давайте договоримся, что мы здесь как одна семья, нам делить нечего, мы должны как никогда быть едины, это всегда в истории независимой Беларуси требовалось от нас.

Это, конечно, не Всебелорусское собрание, но задача тоже не из легких. Нужна стратегия развития для новых реалий. А такие встречи – большой разговор с региональной вертикалью – станут традиционными. Игорь Сергеенко о председателях райисполкомов: в силу занятости не видят общей картины, которая складывается в стране Конечно, в регионах люди ближе к земным вопросам, голова забита насущными делами. Это столица всегда в зоне политической турбулентности. Но время все расставляет на свои места. Президент Беларуси: мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник

Пандемия. Вдумайтесь, наш Президент первый среди мировых лидеров сказал: «Спокойно». Многие не поняли, некоторые критиковали, сейчас согласились: правильно поступили. И людей, и экономику сохранили. А могли бы просто разорвать наши экспортно ориентированные производства. Сотни тысяч людей бы остались без денег. А теперь новый удар – эшелон санкций. Александр Лукашенко: вдруг грянули санкции, и мы взвыли: ах, двигатели покупали. Дорогие мои, у нас же свой моторный завод Про импортозамещение отчитались даже самые ленивые чиновники. А слова «диверсификация экспорта» отскакивают от зубов у руководителей многих предприятий. Но мы по-прежнему тратим валюту на детали, которые сами могли бы производить. Это и производительность труда, и новые рабочие места. Мэр Бобруйска об экспортном потенциале предприятий города: «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи

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