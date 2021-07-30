Мэр Бобруйска об экспортном потенциале предприятий города: «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

Промышленный комплекс Бобруйска является экспортно ориентированным. Но даже в условиях современных вызовов и угроз предприятия города смогли оперативно и профессионально адаптироваться. В текущем году экспорт продукции возрос на 30 % и осуществлялся в 55 стран мира, из них 16 – это новые перспективные рынки. И эта работа продолжается. К примеру, «Белшина» выходит на рынок Северной Кореи, «Легпромразвитие» осуществило первые поставки в Узбекистан, «Красный пищевик» осваивает сегмент Объединенных Арабских Эмиратов и Китайской Народной Республики. Переориентированы закупки сырья и материалов. «Бобруйскагромашем» проработан вопрос замены комплектующих, производимых в странах ЕС, на белорусские и турецкие.

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